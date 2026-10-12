Conde-Pumpido niega que exista «lawfare», pero ve judicializada la política

Conde-Pumpido, en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, sostiene que ningún miembro de un poder del Estado debería «descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal» y defendió que la independencia judicial debe ser respetada. «Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia», destacó este domingo en una entrevista publicada en El País, tras avalar esta semana amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del procés como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

El magistrado rechazó que exista lawfare en España, aunque alertó de un problema de «judicialización de la política» que, a su juicio, permite que debates políticos muten en procesos penales. «Cualquier debate político sobre cualquier cuestión se convierte en un proceso penal inmediatamente a través de unas organizaciones que se dedican a eso. Ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales. Los legisladores, con buen criterio, tanto el PP como el PSOE, han hecho proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».