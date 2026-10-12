La primera cita del PSOE y el Frente Amplio para la lista única en el Senado termina sin avances

Público en Ponferrada con el cartel que emula al de Obama Carlos Castro | EUROPAPRESS

El PSOE y Frente Amplio no lograron concretar avance alguno para concurrir juntos al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y evitar así que el PP controle de nuevo la Cámara Alta. La reunión estaba convocada para primera hora del domingo y estaban citados representantes del PSOE y de los partidos que integran la coalición conocida hasta ahora como Sumar. Sin embargo, no han podido ponerse de acuerdo, aunque desde el PSOE insisten en que están analizando todas las alternativas. No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, pero sí en el caso de que el pacto fuese para todas. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró ayer en una entrevista que se descarta como candidato al Congreso, pero apela al «voto útil». Así, apostó por incrementar los actuales siete diputados por Galicia y expresó su confianza en el Frente Amplio que ultiman Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns. Ante esto último, insistió en la importancia del «voto absolutamente racional y de confrontación contra la amenaza real de la derecha y ultraderecha», que para él está en el PSOE.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en su segundo acto de precampaña en Ponferrada, donde afirmó que el proyecto político del PP y Vox se basa en «reacción, recortes y mucho rencor» ante un público que portaba carteles con el lema «Yes he can» emulando a los usados por Barack Obama en el 2008. Según el dirigente socialista, si las generaciones previas lucharon por la llegada de la democracia y la posterior construcción del Estado del bienestar, la misión fundamental de la era actual debe ser solucionar el problema inmobiliario. La clave, recalcó, reside en «unir a los pequeños propietarios y a los inquilinos» para garantizar un marco legal equilibrado.

«Feijoo no confía ni en Feijoo»

Sánchez cargó contra las sospechas vertidas por los populares sobre la fiabilidad del voto por correo, ironizando sobre el hecho de que el propio líder de los populares presidiera la institución postal en el pasado: «Feijoo no confía ni en los directivos de Correos; en Feijoo no confía ni Feijoo». Así, Sánchez contrapuso los avances de la presente legislatura, como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones o la reforma laboral.

El PP cree que ya no funciona el miedo a Vox y a la ola ultra que promueve la campaña socialista

El PP de Alberto Núñez Feijoo considera que ya no funciona el «miedo» a Vox que vuelve a agitar el PSOE de Pedro Sánchez ante las elecciones del 29 de noviembre y está seguro de que moviliza más la «animadversión» hacia el presidente del Gobierno. El pasado lunes, cuando Sánchez compareció en Moncloa para anunciar el adelanto electoral, ya apuntó en esa dirección al llamar a votar contra la «ola ultraderechista».

Allí afirmó que los españoles tienen que elegir entre un Gobierno que «trabaja por el interés de la mayoría social» o entregar las riendas del país a aquellos que quieren «derogar y recortar los derechos y las libertades» para beneficiar a «una minoría privilegiada». En el equipo de Feijoo recuerdan que Sánchez adelantó las generales a julio del 2023 utilizando como eje de campaña «el miedo a la ultraderecha». Aunque Feijoo fue el vencedor de los comicios, fue Sánchez el que logró armar una mayoría y ser investido presidente.