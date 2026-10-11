Sánchez dice que el proyecto de PP y Vox se basa en «reacción, recortes y mucho rencor y huele a naftalina»

Pedro Sánchez, en un mitin en Ponferrada. Carlos Castro | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que el proyecto político del PP y Vox huele a «naftalina» y está basado en «reacción, recortes y mucho rencor». En el segundo acto de precampaña, celebrado en Ponferrada (León), en el que ha estado arropado por el secretario general del partido en Castilla y León, Carlos Martínez, y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez ha criticado duramente al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, por pedir «sacrificios» y al de Vox, Santiago Abascal, por decir que va a «derogar todo lo que huela a sanchismo».

Sánchez también acusó a la derecha de intentar impedir el voto de unos 400.000 descendientes de españoles exiliados durante el franquismo que podrían acogerse a la ley de nietos, y ha apelado al Tribunal Supremo para que frene lo que ha calificado de «intento de atropello». «Desde aquí pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijoo y Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza», ha asegurado Sánchez durante un mitin en Ponferrada.

El líder socialista ha defendido el derecho de estos ciudadanos a participar en las próximas elecciones porque, tal y como ha afirmado, ya votaron en varias elecciones desde 2023. «Feijoo no lo quiere y a Abascal no le gusta. ¿Eso qué significa, qué los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder hacerlo?», ha señalado Sánchez. También ha ironizado con que Feijoo critique a los directivos de Correos a cuenta del voto por correo, cuando él fue presidente de la empresa pública: «Feijoo no confía ni en Feijoo».

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«Es importante no olvidar el derecho que tenemos los ciudadanos a votar por correo porque si llenamos las urnas, gana la gente, y si no las llenamos, por supuesto que van a ganar los de arriba», ha dicho Sánchez tras insistir en que un Gobierno de Feijoo y Abascal será para «recortar, recortar y recortar».

Sánchez ha pedido a los ciudadanos poner «pie en pared ante los insultos y bulos del PP y Vox» y ha defendido los avances sociales tras ocho años de gobierno progresista.

Al acto han acudido unas 3.000 personas, según datos facilitados por el PSOE, aunque solo han podido entrar 2.000 al recinto. Ha arrancado con un vídeo para defender la seguridad del voto por correo y que incluía declaraciones, entre otros, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Aragón, Jorge Azcón, en las que cuestionaban esta modalidad.

En las elecciones del 2023, los socialistas pasaron a ser segunda fuerza en la provincia de León, por detrás del PP, aunque lograron retener los dos diputados logrados en los comicios anteriores. En los comicios autonómicos de marzo de este año, Martínez mejoró los resultados de 2022, pasando de 28 a 30 escaños, aunque no impidió que el PP reeditara el gobierno con el apoyo de Vox.