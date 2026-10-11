Rufián despeja la duda y seguirá de cabeza de lista al Congreso con ERC

Gabriel Rufián atiende una rueda de prensa tras un pleno en el Congreso. Victor Lerena | EFE

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, será el número uno de la candidatura de Esquerra Republicana de cara a las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre. La decisión se formalizará hoy en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido. A lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales.

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El 20 de octubre está prevista la celebración de las distintas reuniones de los órganos internos del partido que aprobarán las candidaturas tanto al Senado como al Congreso, según afirman fuentes del partido.

Cambios en Bildu, Aizpurua lo deja

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no repetirá como candidata en las elecciones del 29 de noviembre por decisión propia, han confirmado a Efe fuentes de la formación soberanista.

Aizpurua, quien cumplió 66 años el pasado mes de enero, considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente tras dos legislaturas en las que ha sido la cara visible de EH Bildu en la Cámara Baja.

La formación aberzale, que lidera Arnaldo Otegi, anunciará el 16 de octubre las candidaturas que propone al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, que serán votadas por los militantes el 17 y 18 y proclamadas el 19.

Este es el calendario de designación de los candidatos a las Cortes Generales que EH Bildu ha diseñado para Álava, Bizkaia, Guipúzcoa y Navarra.