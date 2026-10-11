El PSC encumbra al ministro Jordi Hereu como candidato y critica a Junts: «¿Para qué sirven?»

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la inauguración de la Feria de Muestras de Gijón Jorge Peteiro | EUROPAPRESS

El PSC ha encumbrado al ministro Jordi Hereu como candidato para que Cataluña vuelva a ser decisiva para configurar un Gobierno progresista, tras la «enorme decepción» de Junts, a quien el presidente Salvador Illa ha preguntado «¿para qué sirven?», si, a diferencia de la etapa de Jordi Pujol, no aspiran a influir.

En un consejo extraordinario del PSC, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aceptó este domingo la propuesta para liderar la candidatura de los socialistas catalanes en las elecciones generales del 29 de noviembre, a falta de que se ratifique oficialmente el próximo viernes, como informa EFE. Salvador Illa, también ha insistido en la necesidad de que Cataluña sea decisiva para que se configure un Gobierno de izquierdas, tras la «gran decepción» que ha supuesto Junts y con PP y Vox liderando una alternativa «involucionista».