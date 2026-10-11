Prisión para el presunto sicario acusado de matar a un cirujano en Marbella

El cirujano plástico de 57 años recibió varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en su clínica de Marbella Esther Gómez | EFE

El juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven de 18 años y nacionalidad sueca detenido por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte a tiros de un cirujano plástico en Marbella el pasado miércoles en su clínica.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, ya que continúan las pesquisas para determinar las circunstancias del crimen. Según informa EFE, la principal hipótesis es que el asesinato se produjo tras un desacuerdo con un cliente. La Policía Nacional, encargada de la investigación, considera que el detenido fue el autor material del crimen, pero que, presuntamente, actuó por encargo y se investiga si contó con ayuda de terceras personas para cometer el asesinato. El arresto del presunto sicario, que no reside en Málaga, se ha producido menos de 24 horas después de cometerse el crimen y no se descartan más detenciones.