La policía desaloja la playa de El Guano, el último gran asentamiento de migrantes en Ceuta

Desalojo de migrantes en la antigua fábrica de Guano a primera hora de este domingo Reduan | EFE

La Policía Nacional se ha desplegado a primera hora de este domingo en la explanada del Guano para desalojar el último gran asentamiento de personas migrantes que quedaba en Ceuta, formado por tiendas y refugios improvisados levantados por quienes llegaron a la ciudad durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Más de una veintena de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han comenzado a llegar pasadas las 8.00 horas a la explanada, donde permanecen acampados cientos de marroquíes desde el desalojo de los asentamientos en las playas del Trampolín y de Benítez, según recoge Europa Press.

El desalojo del Guano no supone la retirada de todas las personas migrantes de las calles de Ceuta. La explanada es el último asentamiento con una concentración importante de personas, pero todavía quedan centenares de ellas en barriadas como El Príncipe o Los Rosales. Otras se encuentran en los montes o viven en pisos patera que las autoridades españolas están desmantelando progresivamente.

Tras los operativos policiales destinados a desalojar las playas, centenares de migrantes se quedaron en el Guano a la espera de ser trasladados en autobuses. Las opciones incluyen el retorno voluntario a Marruecos a través de la frontera del Tarajal o el traslado al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se realiza su identificación antes de derivarlos a dispositivos de acogida temporal mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, cuando corresponda.

Más de 500 migrantes han permanecido en el Guano, tratando de resguardarse del frío y de las lluvias que azotan la ciudad desde hace dos semanas. Entre ellos, alrededor de un centenar son menores de edad, algunos de los cuales se manifestaron días atrás en el mismo lugar para reclamar su traslado a centros de acogida. De las playas de Benítez y del Trampolín fueron trasladadas alrededor de 1.700 personas, de las cuales la inmensa mayoría, salvo los menores y algunos grupos reducidos de adultos, optó por regresar a Marruecos.

Se calculaba que solo en el Trampolín pernoctaban más de 3.500 personas, por lo que muchas otras se dispersaron por la ciudad para evitar subir a los autobuses. Algunas huyeron hacia los montes, donde, según la información disponible, continúan a día de hoy. Según fuentes policiales, parte de las personas que han abandonado los asentamientos teme que sus solicitudes de asilo sean denegadas. En caso de recibir una resolución desfavorable definitiva, podrían enfrentarse a una orden de expulsión de España y a una prohibición de entrada durante cinco años, según las circunstancias y la resolución que se dicte.

Por este motivo, algunas prefieren regresar voluntariamente a Marruecos, al considerar que así mantienen la posibilidad de volver a España en el futuro. Otras permanecen escondidas en la ciudad sin optar por el retorno ni acudir a los procedimientos de identificación y solicitud de asilo. Según las mismas fuentes policiales, algunas esperan encontrar una oportunidad para cruzar de forma irregular a la península.

Desde principios de agosto, la Guardia Civil ha abortado varios intentos de cruce irregular hacia la península en embarcaciones de recreo. En algunos casos, los agentes han detenido a los responsables de las operaciones, que presuntamente ofrecían trasladar a los migrantes al otro lado a cambio de dinero. En otros, las embarcaciones no llevaban patrón y habían sido adquiridas por los propios migrantes para intentar llegar a la península.