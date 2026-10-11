Michavila rebaja el cálculo de la derecha tras el 2023
REDACCIÓN / LA VOZ
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En el subconsciente de los partidos aún está el recuerdo de la noche electoral del 23J del 2023, cuando GAD3 daba una cómoda victoria del PP que finalmente no acabó por llegar11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los datos recopilados por GAD3 (1.077 entrevistas entre el 6 y el 8 de octubre, 926 a móviles y 151 a teléfonos fijos) coinciden en líneas generales con los obtenidos por otras encuestadores como Sigma