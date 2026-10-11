El Kurdistán turco se acostumbra a la paz

En las colinas que rodean Mardin, una bella ciudad medieval en el corazón del Kurdistán, los turistas se afanan por visitar monasterios centenarios y las vaguadas de aguas cristalinas que desembocan en el río Tigris. Lejos quedan los años de duros combates en estos parajes entre las fuerzas de seguridad turcas y los militantes o simpatizantes del PKK, la guerrilla liderada por Abdalá Ocalan que aspiraba a conseguir la soberanía del Kurdistán. Desde hace más de un año, cuando el PKK anunció su disolución con el fin de abrir un proceso de paz, en toda la región kurda se respira un ambiente mucho más sosegado.

«La situación ahora está mucho más tranquila. Pero no confío en que el proceso de paz llegue a buen puerto. No creo en el Estado turco», comenta Juneit, un hombre de edad avanzada que combina el trabajo de cocinero y de taxista. La mayoría de kurdos afrontan con una sensación de alivio y una actitud de cautela el posible fin de un conflicto armado que se ha cobrado cerca de 50.000 vidas desde la creación del PKK en 1978.

Esta prudencia deriva sobre todo del recuerdo del fracaso de otra negociación en el 2015 que desembocó en un recrudecimiento de la violencia. «Muchos creen que [el presidente] Erdogan solo está interesado en promover el proceso de paz para ganarse el voto kurdo para poder ganar las próximas elecciones presidenciales», sostiene el analista turco Umut Ozkirimli.

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Además, el nacionalismo kurdo encara el inicio del proceso desde una posición de debilidad que le ha llevado a renunciar no solo a la independencia, sino incluso a la demanda de un régimen autonómico dentro de Turquía. «Creo que no hay vuelta atrás a la lucha armada. El PKK ha llegado a la conclusión que la violencia era un callejón sin salida y puede conseguir sus derechos a través de la vía política», sostiene Reha Ruhavioglu, director del Centro de Estudios Kurdos.

A menudo, se define al pueblo kurdo como la nación sin Estado más grande del mundo. Habitado por unos 30 millones de personas, el Kurdistán está dividido entre cuatro Estados: Irán, Siria, Irak y Turquía. En este último, viven aproximadamente la mitad de los kurdos, pero es en Irak donde gozan de más derechos en el marco de un sistema federal. Muy apegados a su lengua y su cultura, la comunidad internacional no cumplió su promesa hecha al final de la Primera Guerra Mundial, y plasmada en el tratado de Sevres, de concederles un Estado. Desde entonces, ha habido incontables revueltas kurdas en el corazón de Oriente Medio.

Amnistía parcial

De momento, el proceso de paz ya ha traído un rédito: la aprobación el 10 de agosto de una amnistía parcial en el Parlamento turco. En teoría, la ley permitirá tanto la liberación de los activistas kurdos encarcelados, muchos de ellos miembros o dirigentes del partido prokurdo DEM, como el retorno de los militantes del PKK acusados de delitos menores y radicados en otros países —el cuartel general de la milicia está en la frontera con Irak—. De momento, no existe una cifra oficial de cuántas personas se podrían beneficiar de la medida, pero se estima que serían varios millares. Un asunto que, de momento, se ha pospuesto es algún tipo de medida de gracia hacia Ocalan, el líder fundador del movimiento, condenado a cadena perpetua tras su captura en 1998.

Ante el rechazo categórico de Ankara a discutir un sistema autonómico, los dirigentes apuestan por integrarse en la vida política turca, y negociar un reconocimiento de los derechos culturales kurdos. La empresa no se antoja fácil habida cuenta de la marcada deriva autoritaria de Turquía, un país con decenas de presos políticos, incluido el líder oficioso de la oposición, el exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu.

Al otro lado de la frontera, en Siria, discurre un proceso de reconciliación parecido, pero en una fase más avanzada. Ahora bien, entre muchos kurdos de Siria existe una clara sensación de pérdida, pues gozaron de un ente semiindependiente durante una quincena de años conocido como Rojava. Las perspectivas no son mejores en Irán, e incluso en Irak, donde gozan de autonomía, Bagdad está intentando recentralizar algunas de sus competencias. Se acabó la «primavera kurda».