Diario de precampaña: Bildu cambiará de cara en el Congreso

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante una sesión plenaria en la Cámara Baja. RICARDO RUBIO

El cierre del Congreso —aunque aún queden 69 diputados de guardia en la Diputación Permanente— supone la inesperada despedida de muchos de sus miembros. Unos se van porque ya no cuentan para sus partidos, como