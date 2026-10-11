Diario de precampaña: Bildu cambiará de cara en el Congreso

Fran Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante una sesión plenaria en la Cámara Baja.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante una sesión plenaria en la Cámara Baja. RICARDO RUBIO

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12 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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