Diario de precampaña: Bildu cambiará de cara en el Congreso
REDACCIÓN / LA VOZ
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Sorprende entre los analistas la hiperactividad mediática de Pedro Sánchez, que ya ha dado dos mítines y ha comparecido ante los medios también dos veces12 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El cierre del Congreso —aunque aún queden 69 diputados de guardia en la Diputación Permanente— supone la inesperada despedida de muchos de sus miembros. Unos se van porque ya no cuentan para sus partidos, como