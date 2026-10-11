Decomisan casi tres toneladas de cocaína y cuatro fusiles en una casa rural en Guadalajara

Imagen facilitada por la Guardia Civil del alijo incautado Guardia Civil | EFE

La Guardia Civil ha logrado identificar y detener a ocho miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que tenían como sede central de almacenamiento una casa rural en Guadalajara, donde alojaban casi tres toneladas de cocaína, y donde también se han intervenido cuatro fusiles de asalto.

La investigación se inició con la vigilancia sobre una nave y esta casa rural, ubicadas en la provincia de Guadalajara, donde se sospechaba que podrían estar traficando con droga. Además, la Guardia Civil localizó un vehículo en el que se encontró un doble fondo con un total de 55 kilos de cocaína y un camión con 90 paquetes ocultos en un doble fondo, según informa Europa Press. Los agentes pudieron determinar que la vivienda era utilizada como lugar de almacenamiento de la droga, mientras que la nave servía como punto de distribución.