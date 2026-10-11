Bolaños ve un «éxito» la amnistía y pide que Puigdemont vuelva a Cataluña

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la clausura la 26ª edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' de UGT Asturias Paco Paredes | EFE

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado el «éxito» de la Ley de Amnistía por haber normalizado la situación política y social en Cataluña, y ha añadido que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, puede volver a España tras haberse retirado las órdenes de detención. En una entrevista a El Periódico, recogida por Europa Press, ha afirmado que la amnistía no era una «cuestión de nombres individuales», y que el objetivo era que el beneficiario último fuera la sociedad catalana en su conjunto. También ha dicho que en este momento no tiene mayor relevancia que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Puigdemont.

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Preguntado por la situación de la vivienda y las acampadas, ha defendido que estas concentraciones están «levantando una bandera que es una causa justa, el acceso asequible a una vivienda» y ha defendido la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.