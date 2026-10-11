Alarma en Canarias tras arribar a las islas cerca de quinientas personas en apenas dos días

La Voz, agencias

ESPAÑA

Uno de los 61 migrantes que llegó este sábado en cayuco al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro
Uno de los 61 migrantes que llegó este sábado en cayuco al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro Gelmert Finol | EFE

Uno de los cayucos interceptados en aguas cercanas de Gran Canaria llevaba más 200 personas a bordo

11 oct 2026 . Actualizado a las 18:45 h.

La llegada de migrantes a las costas de Canarias sigue siendo constante. Solo en este fin de semana, Salvamento Marítimo ha rescatado varias embarcaciones con cerca de 500 personas a bordo. La cifra más alta se registró el domingo al ser interceptados dos cayucos en los que viajaban más de 300 personas, según el cálculo provisional. Uno fue trasladado a Lanzarote con 96 personas y otro fue interceptado en aguas cercanas a Gran Canaria con más de 200.

A esto hay que sumarle una patera que llegó el sábado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro, y en el que viajaban 61 personas, procedentes de Senegal, Guinea y Cambia, y entre los que se encontraban dos mujeres y cinco menores de edad. Una cuarta embarcación fue interceptada la madrugada del sábado en aguas próximas a Lanzarote. Iban 53 personas a bordo.

A 50 millas de Lanzarote

El cayuco que fue localizado ayer en aguas internacionales a 50 millas náuticas al norte de Lanzarote y en el que iban 93 personas a bordo fue interceptado por Salvamento Marítimo pasadas las 21.30 horas del sábado. Hasta ese lugar partió la Guardamar Urania, que rescató a todos sus ocupantes y dejó la embarcación a la deriva. Llegó al muelle de Arrecife sobre la una de la madrugada de ayer y, una vez en tierra, se procedió a atender a atender a las 93 personas, procedentes de Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal. A bordo viajaban también nueve mujeres y nueve menores de edad. Tres de los migrantes tuvieron que ser trasladados a centro hospitalario por diversas patologías tras la travesía.