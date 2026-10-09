Tres encuestas dan mayoría holgada a PP y Vox

Feijoo, Sánchez y Abascal durante la campaña de las elecciones andaluzas E. P.

Las últimas encuestas publicadas dan una victoria holgada al PP y sitúan la suma de los populares con Vox en el entorno de los 200 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta, cifrada en 176 escaños. Este impulso se debe fundamentalmente al ascenso de Vox. En el sondeo de 40dB para El País, el PP obtiene 132 escaños, 20 por encima del PSOE (112), pero cinco menos de los que tiene actualmente. Vox experimentaría un fuerte aumento y llegaría a las 66 actas. A la espera de que se configure el nuevo espacio a la izquierda del PSOE, esta encuesta adjudica cinco diputados a Sumar y dos a Podemos.

En porcentaje, el PP conseguiría un 31,9 %, algo más de dos puntos por debajo del resultado obtenido en los comicios del 2023. El PSOE se quedaría en el 28,1 %, tres puntos y medio menos que en las anteriores elecciones.

En este sondeo, la suma del PP y Vox llega a los 197 escaños, mientras que los partidos del actual Ejecutivo, PSOE y Sumar, se quedarían en 117, a 59 escaños de la mayoría absoluta de 176.

Sumar y Podemos, a la baja

La ventaja de la derecha es aún mayor en la encuesta de IMOP para El Confidencial. El PP ganaría con 130 escaños y Vox ascendería hasta los 70, lo que situaría a este bloque en 200 diputados. El PSOE sería el segundo, con 110, mientras que Sumar obtendría 11 y Podemos, uno. Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, se quedarían así en 121 escaños, a 55 de los 176 que marcan la mayoría absoluta, sin margen para revalidar la investidura ni siquiera con el apoyo de todos los socios habituales. En porcentajes, el PP alcanza en este sondeo el 30,4 %, mientras que el PSOE se queda en el 26,5 % y Vox sube hasta el 19 %.

En el tercer sondeo, elaborado por DYM para 20minutos, el PP ganaría con una horquilla de entre 139 y 143 escaños. El PSOE sería el segundo, con entre 107 y 111 diputados, y Vox podría alcanzar entre 61 y 65 actas. Sumar obtendría entre tres y cinco escaños y Podemos, entre uno y dos. En el mejor de los casos para ellos, la suma de los dos partidos de la derecha llegaría hasta los 208 escaños, 32 por encima de la mayoría absoluta. Los partidos del Gobierno se quedarían, según este sondeo, en el mejor de los casos para ellos, en 116 diputados, a 60 escaños de la mayoría absoluta.

En términos porcentuales, esta encuesta adjudica al PP un 34 %, un punto por encima de lo que cosechó en las pasadas elecciones. Los socialistas serían los segundos, con un 28,2 %, por lo que perderían más de tres puntos y medio respecto a los anteriores comicios. Vox obtendría el 18,2 %, mientras que Sumar lograría un 3,6 % y Podemos, solo un 2,6 %.

Los resultados están condicionados por el proceso de reorganización de la izquierda alternativa, que debe decidir si Podemos y Sumar concurren en una lista conjunta.