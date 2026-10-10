Sánchez hace campaña en el talismán de Dos Hermanas con la bandera de Maricarmen

Pedro Sánchez, con María Jesús Montero, en el primer mitin de la precampaña del PSOE para las elecciones generales del 29N. Julio Muñoz | EFE

La resurrección política de Pedro Sánchez comenzó en Dos Hermanas hace casi diez años. En enero del 2017, recién defenestrado como secretario general del PSOE, anunció en este municipio sevillano, feudo histórico de mayorías absolutas socialistas, que se presentaría a las primarias de su partido. «Nos dijeron "no se puede" y el resto ya es historia», recordó este sábado el presidente del Gobierno en el mismo lugar donde comenzó a escribir el relato del Peugeot, ahora con el ánimo de afrontar otro reto casi tan complicado como el de entonces. Con el fondo musical de Camarón de la Isla y La leyenda del tiempo sonando a todo trapo en los altavoces del mitin, Sánchez quiso aferrarse a su propia leyenda para negar todas las encuestas y ganar las elecciones del 29 de noviembre.

Para ello, levantó sobre todas las demás su última bandera, la vivienda, y su símbolo más reciente, Maricarmen. «Ella nos enseñó el camino a nosotros nos corresponde llegar tan lejos como nos permita el voto de la gente», afirmó el presidente, que se erigió en defensor «de todas las personas que están sufriendo las amenazas de los fondos buitre». «Miremos arriba, a la de los aticazos y a los fondos buitres, para acabar con sus abusos», destacó.

«El decreto que presentamos en el Congreso fue tumbado por el PP, Vox y Junts, pero el martes lo volví a llevar al Consejo de Ministros y por eso está vigente», presumió Sánchez. De hecho, consideró que este texto «no tiene fecha de caducidad» y auguró que «el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un Gobierno progresista, reforzará y mantendrá» la protección «de los pequeños propietarios y también de los inquilinos frente a la especulación». Dándole de nuevo la vuelta a los insultos de la oposición, igual que hizo hace cuatro años, el líder del PSOE se declaró «un perro que no tiene amo y que sirve a la gente de a pie».

En su primer mitin tras la convocatoria de elecciones, el pasado lunes, y en un intento de movilizar a los grupos de votantes ideológicamente afines, pero que pueden estar indecisos, Sánchez buscó directamente la complicidad de los pensionistas, las mujeres, el colectivo LGTBI, los trabajadores y los pequeños autónomos para vencer en las urnas el 29 de noviembre, y se apropió para el PSOE de los avances sociales conseguidos en la democracia: garantía de revalorización de las pensiones, derechos para las mujeres conseguidos gracias a las manifestaciones del 8-M, los matrimonios homosexuales o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Mejoras, aseguró, que solo llegan de la mano de líderes de izquierda.

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«Todas las conquistas sociales recorren el mismo camino. Primero, la movilización social, después, el no de los de siempre y finalmente, desbordamiento de la sociedad con una mayoría progresista», indicó, antes de adelantar que la siguiente brújula de su Gobierno será la vivienda, con otra referencia a Maricarmen: «Hoy la causa social nos la ha brindado una mujer de 87 años que nos ha dicho: "Que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más". Honraremos ese ejemplo de vida, como nuestros abuelos honraron la lucha por la democracia y nuestros padres, por el Estado del bienestar. Cada generación tiene su lucha, y la nuestra será la de la vivienda», enfatizó.

En contraposición a todos estos proyectos situó «a la derecha y a la ultraderecha». «¿Qué tenemos enfrente?», se preguntó: «Miedo. Están siempre con la fábula de Pedro y el lobo. Pero nosotros venimos con una sonrisa en la cara porque el miedo no gana elecciones. Por eso necesitamos que Feijoo y Abascal estén cuatro años más en la oposición». Y en concreto, Sánchez citó algunas propuestas que puso en boca de los líderes de la derecha, como una supuesta privatización de las pensiones, «que llaman sistema mixto», para exponer que con el PP y Vox, la revalorización de las pensiones no está garantizada. El PP «congeló las pensiones después de la crisis financiera y dejo la hucha de las pensiones en 5.000 millones de euros mientras que ahora está en 20.000 millones de euros», aseveró el candidato socialista, que sacó pecho de los datos macroeconómicos de crecimiento.

Defensa del voto por correo

Según el presidente, los partidos del «el que pueda hacer, que haga» están ahora poniendo en duda el voto por correo con «bulos» porque «igual que con el voto de los nietos de los republicanos que tuvieron que salir de España», en referencia a la ley de nietos, creen que «cuantos menos voten, mejor». «El voto por correo», explicó Sánchez, «lo ejercen el currante, el profesional sanitario que tiene que trabajar un domingo, el bombero, los jóvenes que viven fuera de su municipio y no pueden permitirse pagar un billete, las personas desvalidas que no pueden salir de casa». «Por eso el PP y Vox no lo quieren y por eso, si las urnas están vacías, ganan los mismos», insistió el líder socialista, en otro intento por movilizar a sus bases.

Como telonera de Sánchez, la exvicepresidenta primera del Gobierno y actual secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, en la oposición autonómica tras su severa derrota en los comicios del 17 de mayo de este año, destacó la «valentía» del presidente del Gobierno y vaticinó que los socialistas ganarán las elecciones del 29N con el impulso de Andalucía. «Vivimos tiempos complejos, de incertidumbre, nos preocupa esa ola reaccionaria que está recorriendo el mundo, esa mala política que practica la derecha de este país y necesitamos liderazgo sólido, valores, compromiso y valentía», apuntó.