Pontón sitúa al BNG como la alternativa para «deixar a Feijoo no banquillo da oposición»
ESPAÑA
Fija como reto «gañar peso político» en el Congreso y anuncia un «traballo intenso nas rúas»: «Imos ir a por todas»11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado este sábado a su formación como la «garantía» para mantener al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en el «banquillo» y ha llamado a huir de «discursos do medo» y «derrotistas» de cara a las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.
«Imos dar a batalla e imos ir a por todas, sen poñernos límites», ha asegurado la líder nacionalista este sábado durante la celebración del Consello Nacional de su formación, el primero celebrado tras la llamada a las urnas. De cara a ellas, ha anunciado que realizarán un «traballo intenso nas rúas», «falando con todo o mundo».
De este modo, Pontón ha fijado como reto «gañar peso político no Estado» y transmitirle a la ciudadanía que es «clave» que Galicia tenga «máis forza» y «máis voz» en Madrid. «Se queremos que Galicia gañe peso político e que esa forza tradúzase nunha vida mellor só hai unha alternativa: darlle máis votos al BNG», ha aseverado.
Al hilo, ha defendido ser la «garantía» para que el PP siga «onde está», en referencia a su posición como oposición. «Aquí sabemos moi ben quen é Feijoo e como as súas políticas arrasan con todo», ha proseguido, acusando al PP de trabajar para sus «empresas amigas» y con los «especuladores que fan negocio coa vivenda».
Asimismo, ha recordado que entre el 2015 y el 2022 solo entregó 15 viviendas de alquiler social. También ha asegurado que Rueda ha entregado 98 de las 1.800 prometidas para el 2026. «Este é o PP que en Galicia provocou a maior crise da vivenda da historia», añadió Pontón, que indicó que en los últimos años se han producido hasta 6.600 desahucios.
«Estamos ante o PP máis ultra e máis antigalego, que traballa para facer negocio coa saúde, coa vellez, coa vivenda e con todo o que necesitamos para ter una vida digna. Os galegos saben que enfrente deste PP aquí está el BNG», insistió.
Críticas al PSOE
También ha cargado contra el PSOE, que, en sus palabras, «só fai cando o BNG lle fai facer». Esto lo ha utilizado para ensalzar el trabajo realizado por su diputado, Néstor Rego, y su senadora, Carme da Silva: «Un deputado e unha senadora do BNG conseguiron máis para Galiza que todos os demais das forzas estatais». Además, ha reprochado al Gobierno unos decretos de vivienda «poco ambiciosos» y no haber derogado ni la ley mordaza ni la reforma laboral del PP.
En una última reflexión, ha llamado a no «comprar» discursos «do miedo» o «derrotistas» e «ir a por todas». «A historia van escribila os galegos e as galegas o 29N co seu voto, e estou absolutamente convencida de que o van a facer a favor das súas vidas e de Galicia», ha trasladado.