Juan Carlos I renuncia a reclamar los 65 millones de euros que donó a Corinna Larsen

El entonces rey Juan Carlos I saluda a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Barcelona, en una imagen del 2006. Schroewig | Europa Press

Juan Carlos I ha renunciado a emprender acciones judiciales contra Corinna Larsen para recuperar los 65 millones de euros que le donó en 2012. El rey emérito tampoco ha presentado la demanda contra el abogado suizo Dante Canónica, vinculado a la fundación panameña Lucum a través de la cual se canalizaron los 100 millones de dólares que el exjefe del Estado recibió de Arabia Saudí en 2008.

Según publica El País citando fuentes del entorno de Juan Carlos de Borbón, la demanda por presuntos delitos contra el honor y fraude que se anunció en abril de 2025 finalmente no ha llegado a formalizarse. Una posible demanda con la que el padre de Felipe VI decidía reabrir las hostilidades con Larsen, quien le acompañaba en el viaje a Botsuana para cazar elefantes que derivó en una gran polvareda tras sufrir el entonces monarca un accidente. Su renuncia a seguir esta vía evita agitar de nuevo el escenario de los tribunales, donde el emérito ha afrontado distintas causas judiciales dentro y fuera de España desde 2018, todas ellas archivadas.

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La reclamación exigía 70 millones de euros a Larsen y otros 3,5 millones a Canónica. El emérito consideraba que ambos le habían engañado y pretendía defender su honor frente a las declaraciones de la empresaria en distintos medios de comunicación.

Corina Larsen, en una imagen de archivo del año 2005 Cordon Press

La donación, irrevocable

Los 65 millones de euros procedían de los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió en 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, durante el reinado de Abdalá bin Abdulaziz. Ese dinero fue depositado en una cuenta vinculada a la fundación Lucum, que tuvo que cerrarse en 2012 por exigencia del banco suizo Mirabaud&Cie. Fue entonces cuando el exjefe del Estado transfirió la cantidad a Larsen, meses después del escándalo de Botsuana.

La empresaria trasladó posteriormente la fortuna a una cuenta de una de sus sociedades en Bahamas. El documento que formalizó la donación establecía que era irrevocable y que Larsen no tendría que devolver los fondos ni siquiera en caso de fallecimiento del emérito. Juan Carlos I estudió impugnar la donación, pero finalmente ha renunciado a acudir a los tribunales para recuperar el dinero y emprender una nueva batalla judicial.