Jácome ratifica que Democracia Ourensana no se presentará a las elecciones generales

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, durante un pleno. MIGUEL VILLAR

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, ratificó este viernes que su partido no concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En un mensaje publicado en la red social X, Jácome señaló que «posiblemente» estas sean las «últimas elecciones generales a las que no» concurra.

El político localista aseguró que los objetivos del partido ahora son alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo del 2027 y ser «llave» en las autonómicas. «Eso salvaría a Orense», enfatizó.

Con la mirada puesta precisamente en esa cita de mayo, el alcalde ha anunciado esta semana otro bono de cien euros a todos los ourensanos. La pasada edición de esa misma medida se había proyectado después de la pandemia, pero finalmente se aprobó en abril del 2023, a pocas semanas de los anteriores comicios en la localidad.

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Como cierre de su publicación, el líder de Democracia Ourensana dejó claro que la formación está registrada para unas elecciones nacionales o europeas, pero quiere esperar a estar «en el lugar adecuado en el momento adecuado».