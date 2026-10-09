Jácome ratifica que Democracia Ourensana no se presentará a las elecciones generales

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, durante un pleno.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, durante un pleno. MIGUEL VILLAR

El partido localista está centrado en alcanzar la mayoría absoluta en las próximas municipales, en mayo del año que viene

09 oct 2026 . Actualizado a las 18:37 h.

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, ratificó este viernes que su partido no concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En un mensaje publicado en la red social X, Jácome señaló que «posiblemente» estas sean las «últimas elecciones generales a las que no» concurra.

El político localista aseguró que los objetivos del partido ahora son alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo del 2027 y ser «llave» en las autonómicas. «Eso salvaría a Orense», enfatizó.

Con la mirada puesta precisamente en esa cita de mayo, el alcalde ha anunciado esta semana otro bono de cien euros a todos los ourensanos. La pasada edición de esa misma medida se había proyectado después de la pandemia, pero finalmente se aprobó en abril del 2023, a pocas semanas de los anteriores comicios en la localidad.

Como cierre de su publicación, el líder de Democracia Ourensana dejó claro que la formación está registrada para unas elecciones nacionales o europeas, pero quiere esperar a estar «en el lugar adecuado en el momento adecuado».