Feijoo promete gobernar «con la verdad por delante» e imprimir a España un «cambio sereno, pero contundente»

Feijoo, con Aznar, Rajoy, Ayuso y Almeida, en el primer mitin de la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre. FERNANDO VILLAR | EFE

Alberto Núñez Feijoo protagonizó este sábado en Madrid su primer gran mitin de precampaña, un acto estratégico celebrado en el recinto ferial de Ifema en el que ha estado arropado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La elección de Madrid como punto de partida no es casual. Desde la dirección nacional se busca del PP se busca proyectar una imagen de máxima unidad y fortaleza territorial, exhibiendo el músculo político de una región donde los populares gobiernan con holgadas mayorías absolutas. Además, el propio Feijoo encabezará la lista del partido por la circunscripción de Madrid, lo que convierte a este escenario en su principal bastión electoral. El «eje del poder popular», escenificado con Ayuso y Almeida, sirve como el motor idóneo para movilizar a las bases en una campaña que se prevé «muy sucia».

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El presidente del PP ha prometido este sábado que hará un «cambio sereno, pero contundente» en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país «con la verdad por delante» y que «nunca» dejará «tirados» a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en su primer acto de precampaña en el recinto de Ifema de Madrid, que ha estado presidido por el lema 'Por fin' con el que los populares celebran el adelanto electoral.

Feijoo ha presumido de sus 30 años de gestión pública. «Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles», ha subrayado.

En este contexto, ha garantizado que sabe lo que «lo que es gobernar y lo que cuesta», que es consciente de lo que esperan los españoles de él y que colmará sus expectativas. Lo hará, ha dicho, convocando a la ciudadanía a un proyecto de «reconstrucción nacional» para un «cambio sereno, pero contundente».

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Apoyo de todo el partido

«España necesita abrir un tiempo nuevo y lo vamos a abrir. Vamos a reconstruir nuestras instituciones para que nadie vuelva a pensar que el poder está por encima de las normas. Nadie y tampoco nosotros. Que quede claro, el poder no está por encima de las normas en ninguna democracia, afecte a quien afecte», ha clamado el líder del PP.

Al evento además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; el presidente del Senado, Pedro Rollán, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Extremadura, María Guardiola; Murcia, Fernando López Miras, y la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Durante su discurso, la presidenta madrileña situó la figura de Feijoo como la única alternativa institucional viable para abordar la situación de una «España herida». En un claro reparto de roles donde volvió a asumir el discurso más contundente, Ayuso calificó el proyecto del presidente del Gobierno como un «Frente Popular» y contrapuso de manera directa la gestión de ambos líderes: «Con Sánchez, mentira y circo; y con Feijoo, realidad, respeto, seriedad y verdad», sentenció.

La mandataria autonómica centró sus críticas en lo que considera un desmantelamiento institucional y una falta de seguridad jurídica por parte del actual Gobierno. Ante un auditorio abarrotado, aseguró que mientras el Ejecutivo de Sánchez «destruye y juega con arbitrariedad», Feijoo asumirá el mandato con el objetivo de «devolver la dignidad a las instituciones» y restaurar el orden constitucional y el respeto a las leyes.

Ayuso volvió a sembrar dudas sobre el voto por correo porque el presidente del Gobierno, dijo, «no es de fiar y es un auténtico tramposo». «Sánchez va a intentar hacer todas las trampas que pueda». «¿Qué pasó en las elecciones de 2023? ¿Cuánta gente pidió votar por correo y no le llegó, o le llegó tarde? ¿Cuántas denuncias ha habido en España?», se preguntó volviendo a poner en duda el funcionamiento de Correos en la gestión del sufragio postal.