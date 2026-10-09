Feijoo acepta dos debates con Sánchez, pero no participará en los de RTVE

Imagen del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en el 2023. ATRESMEDIA

El PP se adelantó a fijar posición en torno a los debates entre candidatos para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Los populares consideran que la campaña electoral es «una fantástica oportunidad para confrontar modelos entre la España que viene y la España que se va» y, por ello, aceptan celebrar un debate cara a cara entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP indicó que ha recibido «innumerables propuestas de entrevistas y debates de medios de comunicación y de canales alternativos» y que, ante «la imposibilidad de atender todos y cada uno de ellos», para ese primer cara a cara acepta la invitación de Mediaset. Recuerda que en las anteriores elecciones generales ese debate se celebró el primer lunes de campaña y, por eso, plantea que se realice en los mismos términos, fijando la fecha para el 16 de noviembre.

Este sería, según el PP, el único debate a dos durante la campaña electoral. Los populares plantean otro entre los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional, en el que participarían los líderes del PP (Feijoo), PSOE (Pedro Sánchez) y Vox (Santiago Abascal), además del candidato que proponga lo que denominan «la extrema izquierda».

Debate a 4 el 26 de noviembre

Para este debate, los populares proponen que se celebre en Atresmedia «lo más cerca posible del día de las votaciones», por lo que la fecha escogida es el jueves 26 de noviembre. En el 2023, Feijoo rechazó este debate a cuatro, por lo que ahora cambia de estrategia.

Por último, el PP explica que participará en un debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria, no con los líderes. En este caso, existe una propuesta de RTVE para celebrarlo el 23 de noviembre y el PP la acepta.

En cuanto a las entrevistas en medios públicos, reguladas por la Junta Electoral Central, Feijoo valorará su asistencia a TVE y RNE «por respeto a la corporación y a sus trabajadores», pese a «la innegable parcialidad y sumisión a los intereses de la dirección» de la cadena pública «a las necesidades del presidente del Gobierno». El PP pone como condición que la entrevista se desarrolle «en un espacio de producción propia».

Según explica el PP, RTVE «no tiene directivos que trabajen pensando en el interés general, pero sí magníficos profesionales de la comunicación». Si RTVE cumple esta premisa, Feijoo asegura que se someterá a esas entrevistas. En el 2023, Feijoo rechazó participar en un debate a cuatro organizado por RTVE y solo aceptó, como ahora, un cara a cara con Sánchez, que se celebró en Atresmedia.

El PSOE acepta todos

El PSOE reaccionó asegurando que participará en «todos los debates electorales» que se lleven a cabo hasta los comicios generales del 29 de noviembre, pero advirtió de que son los medios de comunicación los que los organizan y que no corresponde a los partidos políticos decidir «dónde y con quién debatir».

Los socialistas estudiarán, por tanto, todas las propuestas que reciban «con la voluntad inequívoca de participar en todas». A su juicio, los debates son «un ejercicio fundamental en democracia» y «una oportunidad para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de las distintas fuerzas políticas».

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que ve «muy nerviosa a la derecha» y señaló que tiene «la sensación de que el PP acepta las canchas de juego que mejor le van». «Los debates, bienvenidos sean, y cuantos más, mejor», indicó.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, explicó que el partido exigirá que el bloque de la vivienda tenga un peso «especial» y «capital» en los debates y señaló que en RTVE «la actual dirección no garantiza criterios de neutralidad exigibles» a un medio de comunicación público.

Al margen de las dudas sobre la imparcialidad de RTVE, la portavoz del PP, Ester Muñoz, acusó al Gobierno de «comprar la voluntad de los españoles» con «una lluvia de millones» de cara a las elecciones del 29N, ante la posible subida de las pensiones y del salario mínimo que el Ejecutivo estaría negociando. En este sentido, Muñoz expuso que «no cabe duda» de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «va a hacer todo lo posible» para que su derrota sea menor. «Sus tretas ya son viejas», sostuvo.