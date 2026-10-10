Esquerra y Bildu acuerdan volver a presentarse en coalición al Senado

El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián Eduardo Parra | EUROPAPRESS

ERC y EH Bildu han acordado que volverán a presentare como coalición en las elecciones del 29 de noviembre para el Senado con el objetivo de unir fuerzas en defensa de los derechos de vascos y catalanes, ampliar las coberturas sociales y hacer frente al «bloque reaccionario». Ambas formaciones han anunciado este sábado en un comunicado conjunto que han decidido reeditar la coalición al Senado con la que concurrieron a los comicios de 2023 ya que «la unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas».

ERC y EH Bildu han valorado su colaboración en esta cámara y han apostado por continuar con una fórmula conjunta que, a su juicio, ha demostrado su utilidad para defender «los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales». En su opinión, «ante la amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el próximo 29 de noviembre hay partido. Y que es posible ganarlo, aunque para hacerlo es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, de unas condiciones de vida dignas y de su capacidad para decidir su futuro», agregan.

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EH Bildu y ERC consideran que «esta coyuntura histórica exige altura de miras y responsabilidad para construir una alternativa capaz de plantar cara al bloque reaccionario» que «sitúe en el centro las necesidades de la ciudadanía» frente a «cualquier interés partidista».En este contexto, destacan la «emergencia habitacional» como uno de los principales problemas actuales y se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano para contribuir a garantizar el derecho a la vivienda y defender a quienes sufren las consecuencias de esta situación. «La libertad de nuestras naciones y la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido» en esta colaboración, concluyen.