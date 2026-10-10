Los comunes presionan a Rufián para que se incorpore al frente de izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria el pasado 2 de octubre Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El portavoz de Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, apremia a Gabriel Rufián a «decidir» si quiere ir a las elecciones con ERC o si prefiere «implicarse» en la candidatura denominada Frente Amplio.

«Si quiere participar, debe estar», advirtió Pisarello al ser preguntado sobre si existen negociaciones formales de su espacio político con Rufián, en unas declaraciones a los periodistas minutos antes de que arrancara un plenario de Barcelona En Comú.

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Pisarello admitió que hubo «conversaciones» con el actual líder de ERC en el Congreso, quien ha sido «una de las primeras personas en detectar la necesidad de actuar» para evitar que el PP y Vox sumen mayoría. «Si él realmente quiere participar en la construcción de un frente estatal, debe estar y le invitamos a que dé el paso. Si quiere presentarse con ERC, está en su derecho y ya buscaremos formas de colaborar», recalcó Pisarello.

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El dirigente de Comuns recalcó: «Depende de él. Le reconocemos el papel que ha tenido». Mientras, la nueva coalición —de la que forman parte Más Madrid, IU, Movimiento Sumar y Comuns— sigue sin designar a su cabeza de lista.