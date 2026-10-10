El censo electoral incluye a todos los nacionalizados por la ley de nietos pese al freno del Supremo

Una asistente a la jornada sobre el «ataque» a la ley de nietos, organizada por Sumar el miércoles en el Congreso. Chema Moya | EFE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estableció este viernes el censo electoral que estará vigente para las elecciones generales del 29 de noviembre, incluyendo en él a todos los nacionalizados por la ley de nietos que se han inscrito en el censo electoral de residentes ausentes (CERA). El organismo estadístico ha seguido reflejando mes a mes las altas y bajas en los registros de electores, sin excluir a quienes han accedido a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, y sin cumplir, así, con la condición cautelar exigida por el Tribunal Supremo de aceptar de momento solo a quienes acrediten que sus antepasados hubieran emigrado exiliados por persecución de la dictadura.

La Oficina del Censo utiliza el censo cerrado a 1 de agosto pasado, fecha en la que los registros de electores del exterior llegaron a prácticamente 2,77 millones de inscritos. No se ha producido bloqueo alguno, ni de los 168.896 a los que el Supremo indicaba que se había concedido ya la nacionalidad por la vía extraordinaria de la ley aprobada en el 2022, ni de quienes entre los 369.017 expedientes ya aprobados se hubieran sustanciado en los últimos meses. El número de posibles votantes en el exterior ha seguido aumentando, de hecho, en casi cien mil personas en lo que va de año.

Ante este nuevo escenario, es de esperar que haya una nueva instrucción del alto tribunal reiterando la suspensión cautelar de parte de los nacionalizados por la ley de nietos, que se produzca un cambio en la decisión de la mayoría de los magistrados de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo que permita la participación electoral de todos los inscritos en los registros electorales consulares como reclama el Gobierno, o que se dicte sentencia sobre el caso impulsado por Vox y Iustitia Europa.

No podrán participar en las generales los 15.141 dados de alta en el CERA entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, dado que, aunque el censo se actualiza cada día, a efectos electorales, se cierra «el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria», como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En los siete primeros meses de este año, el censo de residentes ausentes creció en casi 83.000 personas, y prácticamente uno de cada cuatro ha sido adscrito a la provincia de Madrid. Esa circunstancia ha generado notable desconfianza añadida sobre el proceso de concesión de la nacionalidad por la ley de nietos. Galicia, comunidad con la diáspora más numerosa de España, ha recibido 10.000 inscripciones menos que Madrid.

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Causa contra Sofía Puente

En paralelo a la notificación de los registros censales para las generales, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo de la causa penal abierta a raíz de la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la aplicación de la ley de nietos. El ministerio público sostiene que los hechos denunciados ya fueron examinados por otro juzgado madrileño en el 2022, y acordó su sobreseimiento. El cuestionamiento de la interpretación de la Ley de Memoria Democrática hecha por la entonces alto cargo del Ministerio de Justicia es lo que ha llevado al Supremo a suspender cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la vía excepcional.

Hazte Oír había rechazado expresamente que el archivo anterior impidiera investigar nuevamente a la exdirectora general. Su querella atribuye a Puente una supuesta extralimitación de sus competencias al interpretar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permitiendo acceder a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes sin acreditar individualmente el exilio exigido, según su interpretación, por el legislador.

Las cifras del censo

El censo vigente para los próximos comicios identifica a Argentina como el país donde más emigrados y descendientes están dados de alta a efectos electorales (524.852), seguida de Francia (267.387), e irrumpe Estados Unidos como tercer foco de presencia española (213.007).

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Hasta el día 19 de este mes estará abierto el plazo para presentar reclamaciones de inclusión o exclusión del censo electoral, tanto en ayuntamientos como en consulados, proceso que deberá ser contestado antes del 23. Luego, se dispondrá de cinco días para interponer recursos.

A mayores de los 2,77 millones de electores reconocidos por el INE en el extranjero, se establece en 35,9 millones el número de potenciales votantes en España, 2,21 millones de ellos adscritos a las cuatro circunscripciones gallegas.

Para las elecciones se establecerán 60.970 mesas electorales en 22.512 locales en toda España, 2.310 de ellos en Galicia.