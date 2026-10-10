Casi 4.400 militares marcharán en el desfile del Día de la Hispanidad por las calles de Madrid

La Princesa de Asturias, Leonor y el Rey Felipe VI durante el desfile del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, de hace tres años ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones participarán el próximo lunes, 12 de octubre, en el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que presidirán los reyes y en el que este año debutarán los nuevos blindados 8x8 Dragón. Además de los 3.850 hombres y 530 mujeres que marcharán por las calles de Madrid, 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y cinco perros completarán el desfile terrestre, mientras que 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros sobrevolarán el cielo de la capital.

Felipe y Letizia presidirán el acto central acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París donde cursa el segundo año de carrera.

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Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón. También han confirmado su asistencia los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón; y de Ciencia, Diana Morant, mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, no acudirá por motivos personales, tal y como informa EFE.

Ausencia de Abascal

Tampoco el presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá al desfile como ya hizo el año pasado alegando que no quería «blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España».

Precisamente, el pasado viernes desveló que el 12 de octubre estará en Ceuta «con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado».

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Sí presenciarán el desfile los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Baleares, Marga Prohens; Asturias, Adrián Barbón; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Canarias, Fernando Clavijo; Extremadura, María Guardiola; Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La crisis migratoria de Ceuta no impide que también acuda a este acto el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; y tampoco faltará el de Melilla, Juan José Imbroda.

Como es habitual no asistirá el lehendakari, Imanol Pradales, y tampoco en esta ocasión lo hará la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que ese día estará en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

El desfile comenzará a las once en la glorieta de Carlos V, en Atocha, para finalizar en la plaza de Colón. A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la tribuna real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores. Posteriormente, tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea).

Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, serán las encargadas de realizar el sobrevuelo en el acto central.

Esta formación dará paso al desfile aéreo y, seguidamente, el terrestre. Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.