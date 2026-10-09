Vota y opina: ¿Crees que Sánchez debería indultar al exfiscal general del Estado antes de las elecciones?

Pedro Sánchez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Juan Medina | REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado este viernes la posibilidad de indultar al exfiscal general del Estado antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. «No lo descarto», ha declarado el jefe del Ejecutivo, que reconoce estar estudiando todas las leyes y medidas que han quedado pendientes con la convocatoria electoral para ver la «factibilidad» de poder aprobarlas «bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de poder ejecutivo».

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado hace un año por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y tú, ¿crees que el presidente del Gobierno debería conceder el indulto a García Ortiz antes de las elecciones?

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