Miguel Tellado, el talismán de Feijoo que se consagró con los éxitos en Galicia
MADRID / LA VOZ
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Su gestión llevó al líder del PP a la mayoría absoluta en el 2016 y el 2020 cuando gobernaba la Xunta y ahora dirigirá la campaña nacional08 oct 2026 . Actualizado a las 20:58 h.
Alberto Núñez Feijoo tiene enquistado el recuerdo de quedarse a las puertas de la Presidencia tras ganar las elecciones del 2023 y no sumar escaños. Su fórmula, repetida hasta la saciedad para los barones en