Miguel Tellado, el talismán de Feijoo que se consagró con los éxitos en Galicia

P. MEDINA MADRID / LA VOZ

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Alberto Núñez Feijoo y Miguel Tellado en una imagen de archivo.
Alberto Núñez Feijoo y Miguel Tellado en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

Su gestión llevó al líder del PP a la mayoría absoluta en el 2016 y el 2020 cuando gobernaba la Xunta y ahora dirigirá la campaña nacional

08 oct 2026 . Actualizado a las 20:58 h.

Alberto Núñez Feijoo tiene enquistado el recuerdo de quedarse a las puertas de la Presidencia tras ganar las elecciones del 2023 y no sumar escaños. Su fórmula, repetida hasta la saciedad para los barones en

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