Sumar propone integrar a Irene Montero en la candidatura del Frente Amplio y «abre las puertas» a Gabriel Rufián

Gabriel Rufián hablando con Irene Montero en el 2023, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Javier Lizon | EFE

El proyecto de coalición que aspira a cobijar las fuerzas de izquierdas alternativas al PSOE, el Frente Amplio, escribe un nuevo capítulo este viernes con las propuesta lanzadas desde Sumar a Irene Montero, de Podemos,