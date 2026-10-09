Sumar propone integrar a Irene Montero en la candidatura del Frente Amplio y «abre las puertas» a Gabriel Rufián
REDACCIÓN / LA VOZ
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La organización elige a la gallega Verónica Barbero como referente en la lista, y plantea que la eurodiputada de Podemos concurra por Barcelona en un puesto de salida09 oct 2026 . Actualizado a las 13:13 h.
El proyecto de coalición que aspira a cobijar las fuerzas de izquierdas alternativas al PSOE, el Frente Amplio, escribe un nuevo capítulo este viernes con las propuesta lanzadas desde Sumar a Irene Montero, de Podemos,