Sumar propone integrar a Irene Montero en la candidatura del Frente Amplio y «abre las puertas» a Gabriel Rufián

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Gabriel Rufián hablando con Irene Montero en el 2023, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez.
Gabriel Rufián hablando con Irene Montero en el 2023, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Javier Lizon | EFE

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09 oct 2026 . Actualizado a las 13:13 h.

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