Sánchez no descarta conceder el indulto al exfiscal general del Estado antes del 29N

Pedro Sánchez durante el anuncio de un adelanto electoral EFE / Moncloa | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta que el Consejo de Ministros apruebe el indulto para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

«No lo descarto», ha respondido Sánchez en una entrevista en elDiario.es, al ser preguntado por la posibilidad de indultar a García Ortiz, condenado hace un año por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha señalado que el Gobierno está estudiando todas las leyes y medidas que han quedado pendientes con la convocatoria electoral para ver la «factibilidad» de poder aprobarlas «bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de poder ejecutivo».

El Tribunal Supremo inhabilitó a García Ortiz por un período de dos años para el cargo de fiscal general por haber revelado secretos en relación a la pareja de la presidenta madrileña.