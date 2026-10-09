Los reyes dormirán en Ceuta tras reunirse con la sociedad ceutí y las autoridades para mostrarles su apoyo

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. Raúl Terrel | EUROPAPRESS

Ceuta se prepara para recibir una de las visitas más esperadas. Los reyes protagonizarán el próximo martes una intensa jornada oficial que no solo servirá para estrechar lazos con las autoridades locales y los ceutíes, sino también para rendir un sincero homenaje a las realidades sociales y humanas que marcan el día a día de esta ciudad autónoma y donde presidirán un acto ecuménico en honor de los inmigrantes fallecidos el 30 y 31 de julio. Serán los primeros jefes de Estado en pernoctar en la ciudad autónoma y la agenda oficial arrancará a mediodía. Está previsto que Felipe VI y la reina Letizia lleguen a las 12.30 horas al Ayuntamiento de Ceuta, donde serán recibidos formalmente por las principales autoridades de la ciudad autónoma. Este primer encuentro tendrá un fuerte carácter institucional y administrativo. En el Palacio Autonómico, los monarcas mantendrán una reunión de trabajo clave para conocer de primera mano los asuntos de mayor relevancia local.

Posteriormente, se procederá a un acto cargado de simbolismo: la entrega de las llaves de la ciudad a los monarcas, un honor reservado a las más altas dignidades. A continuación, se reunirán con los miembros del Consejo de Gobierno ceutí. La actividad se reanudará por la tarde con la visita al Colegio Vicente Aleixandre donde los reyes podrán interactuar directamente con el cuerpo docente y el alumnado, mostrando una vez más su continuo apoyo a la comunidad educativa y el desarrollo formativo en la región.

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El momento más solemne y emotivo de la jornada tendrá lugar a las 18.00 horas en el cementerio de Sidi Embarek. Allí, don Felipe y doña Letizia participarán en un acto ecuménico de homenaje dedicado a las personas que perdieron la vida en el mar los pasados días 30 y 31 de julio. Este memorial, que reunirá a representantes de diferentes confesiones religiosas, busca enviar un mensaje de solidaridad, respeto y humanidad ante las tragedias migratorias que sacuden las aguas del Estrecho.

El broche de oro a esta histórica jornada se pondrá a partir de las 19.00 horas en el Parador de Ceuta, donde tendrá lugar un encuentro con una amplia representación de la sociedad civil ceutí. Tejido empresarial, asociaciones culturales, colectivos sociales y ciudadanos se darán cita para compartir unos momentos de cercanía con los monarcas. A ellos se dirigirá el jefe del Estado en un discurso que se prevé centrado en el agradecimiento, la unidad y el firme compromiso de la Corona con el futuro y el bienestar de Ceuta. Los reyes pernoctarán en la ciudad antes de desplazarse al día siguiente a Melilla, donde tampoco han viajado desde la llegada de Felipe VI al trono en junio del 2014.