El PSOE negocia concurrir con la izquierda en listas conjuntas al Senado para arrebatárselo al PP

Sánchez y Díaz, en una imagen de archivo. Juan Medina | REUTERS

El PSOE se plantea concurrir al Senado en listas conjuntas con las formaciones a su izquierda en las elecciones del 29 de noviembre. Es una fórmula que nunca contemplaría para el Congreso porque supondría diluir su marca y obligaría a unas negociaciones farragosas que difícilmente se verían compensadas por la potencial ganancia. En la Cámara Alta, sin embargo, las reglas son otras, y en Ferraz ven en ellas la oportunidad de lograr una mayoría absoluta progresista como la que el PP ha utilizado esta legislatura como contrapoder frente al Gobierno.

La clave está en el sistema de votación. En el Congreso los escaños se reparten de forma relativamente proporcional —teniendo en cuenta la distorsión que supone el tamaño de la circunscripción— y cada partido obtiene representación en función de sus propios votos. En el Senado, en cambio, la candidatura más votada suele llevarse tres de los cuatro senadores de cada provincia, la segunda se queda con el cuarto y el resto se va de vacío. Dividir el voto, por tanto, sale caro. Los socialistas calculan además que la competencia con Vox restará apoyos al PP, sobre todo en las circunscripciones del interior. Con la derecha repartida en dos papeletas, una izquierda concentrada en una sola tendría opciones de ganar en territorios que hoy da por perdidos.

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La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha dado muchos quebraderos de cabeza al Ejecutivo en esta legislatura, pese a su escaso peso en la elaboración de las leyes. Alberto Núñez Feijoo anunció en noviembre del 2023 que su partido iba a «defender España desde el Senado», y desde entonces ese órgano ha servido como un segundo frente de oposición. El PP ha usado su posición para plantear hasta 14 conflictos de atribuciones al Tribunal Constitucional contra el Congreso o contra el Gobierno; entre 1977 y el 2023 solo se habían planteado cinco. Además, ha puesto en marcha siete comisiones de investigación, del caso Koldo a la dana o el gran apagón. También se embarcó en una reforma del Reglamento para tratar de alargar la tramitación de la amnistía al procés, una reforma que la corte de garantías declaró inconstitucional en marzo del 2025, cuando el olvido penal ya había sido aprobado.

Para dar la vuelta al escenario, al PSOE le hacen falta socios, y los partidos del Frente Amplio (por ahora Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes e IU) se han mostrado receptivos. El problema es que los socialistas no tienen aún un interlocutor claro con quien abrir una negociación formal y los plazos son ajustados. Las coaliciones pueden comunicarse a la Junta Electoral hasta el 16 de octubre, aunque las listas se presentan entre el 21 y el 26. El PSOE tendrá que decidir pues si notifica la coalición un día antes de que su comité federal, convocado para el 17, ratifique sus propias candidaturas.

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Experiencia acotada

No es la primera vez que el PSOE llega a un acuerdo de este tipo. La diferencia es que en otros casos ha estado más acotado a territorios concretos. En el 2023, la candidatura Eivissa i Formentera al Senat, que reunió a PSOE, Sumar, IU y Ara Eivissa, se hizo con el escaño de las Pitiusas. Sus integrantes ya han expresado en público su voluntad de repetir. A partir de ese ejemplo, la fórmula podría extenderse a una treintena de circunscripciones, con Madrid como prioridad.

Fuera de los partidos también hay quien empuja para que esta alianza se produzca. La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia presentó el martes en el Ateneo de Madrid su propuesta de candidaturas unitarias y le puso cifras. Según sus cálculos, una coalición encabezada por el PSOE obtendría 112 senadores, frente a los 84 del PP. La diputada de Más Madrid Emilia Sánchez Pantoja calcula, en un análisis publicado en Agenda Pública, que de haber ido la izquierda en una lista conjunta en el 2023, el PP habría perdido unos 45 escaños y la izquierda habría sumado 117. En todo caso, hay que tener en cuenta que estos cálculos se refieren solo a los 208 senadores de elección directa. Los otros 58 los designan los parlamentos autonómicos, la mayoría en manos del PP, de modo que ni siquiera ese vuelco aseguraría por sí solo la mayoría absoluta de la Cámara.

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Las incógnitas no son pocas: el lugar de Podemos, el peso de cada sigla en la papeleta y el reparto de una mayoría que, de lograrse, habría que gestionar a varias manos. Ninguna ha enfriado por ahora el interés. Sobre el papel, las cuentas salen. Lo difícil será que una izquierda que todavía no se ha puesto de acuerdo para el Congreso lo consiga en una semana o a lo sumo dos para el Senado.