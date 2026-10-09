El PP rediseña su estrategia electoral y acepta tres grandes debates, entre ellos un cara a cara entre Feijoo y Sánchez el 16 de noviembre

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, en el debate de Atresmedia durante la campaña electoral de julio del 2023

Alberto Núñez Feijoo esta vez sí acudirá a todos los debates electorales. Bajo la premisa de confrontar modelos entre «la España que viene y la España que se va», el PP ha confirmado este viernes la aceptación por parte de su candidato de las tres citas propuestas por los principales grupos de comunicación de cara al 29N. Este movimiento representa un giro táctico sustancial en la planificación de los populares, que buscan potenciar la sobreexposición mediática de su líder en lugar de restringir sus intervenciones en formatos directos contra sus rivales.

La decisión de participar activamente en múltiples plataformas evoca inevitablemente el escenario vivido durante los comicios del 23 de julio del 2023. En aquella ocasión, la estrategia de Génova estuvo marcada por la extrema prudencia y el blindaje de Feijoo. El líder de la oposición optó entonces por acudir únicamente a un debate cara a cara frente al candidato socialista, Pedro Sánchez, transmitido por Atresmedia. Sin embargo, su posterior negativa a asistir al debate a cuatro organizado por la corporación pública de Radiotelevisión Española (RTVE) se convirtió en uno de los puntos más controvertidos de la recta final de aquella campaña. La ausencia de Feijóo en el plató público dejó un atril vacío y cedió todo el protagonismo a los representantes de las demás fuerzas políticas, un factor que, según analistas del sector, restó tracción al voto moderado en el último tramo electoral.

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Conscientes de aquel precedente, el PP ha modificado su enfoque para el nuevo ciclo democrático. En el comunicado actual, los populares no solo solicitan un nuevo cara a cara con Mediaset para el lunes 16 de noviembre, emulando las condiciones del primer lunes de campaña del 2023, sino que extienden su compromiso a otros formatos colectivos. El partido ha aceptado la propuesta de Atresmedia para un gran debate entre las principales fuerzas de representación nacional el jueves 26 de noviembre, citando explícitamente a fuerzas como el PP, PSOE, Vox y la confluencia de la izquierda alternativa. Además, han dado luz verde a un debate de portavoces parlamentarios programado por RTVE para el lunes 23 de noviembre.

A pesar de esta apertura generalizada a los formatos de debate, la relación con el ente público sigue manteniendo un tono de alta tensión institucional. El comunicado del PP no escatima críticas hacia la cúpula de RTVE, acusando a su dirección de mostrar una «inegable parcialidad y sumisión a los intereses» de la Presidencia del Gobierno. Pese a estos reproches, Feijoo ha supeditado su asistencia a las entrevistas televisivas y radiofónicas tradicionales en TVE y RNE al cumplimiento de una estricta exigencia operativa: que los espacios sean de producción estrictamente propia. Desde Génova insisten en que los profesionales de la plantilla pública deben asumir el reto organizativo sin delegar funciones en productoras externas. Si la corporación cumple esta premisa, el político gallego acudirá a las citas, un compromiso formal que su director de campaña y mano derecha, Miguel Tellado, ya ha remitido formalmente por carta a los medios.