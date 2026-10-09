La pareja hallada muerta en un pueblo de Cuenca estaba en trámites de separación

Imagen de archivo de un vehíuclo de la Guardia Civil PEPA LOSADA

La pareja encontrada muerta y con signos de violencia en su domicilio de Valverde de Júcar (Cuenca) estaba en trámites de separación. Así consta en la investigación abierta a raíz del hallazgo de los dos cadáveres en la noche del jueves. Fue el padre de la mujer, de 37 años y origen rumano, quien avisó al servicio de emergencias 112 ya que intentó entrar en la vivienda pero nadie le abrió la puerta a sabiendas de que su hija y su yerno estaban en su interior.

Cuando la Guardia Civil accedió a la casa con la ayuda de los bomberos de Motilla del Palancar, Cuenca, encontró los dos cuerpos sin vida. Hasta el lugar del crimen —una vivienda situada en la calle Mayorazgo de este pueblo de 1.100 habitantes— acudieron una ambulancia de soporte vital básico y un médico de urgencias que solo pudo certificar los fallecimientos.

Según la investigación, el hombre mató a su pareja a puñaladas y después se suicidó con el mismo arma. Ambos dejan dos niñas huérfanas, de 6 y 14 años, que en el momento de ocurrir estos hechos se encontraban en la vivienda de un familiar. En principio, las dos menores quedarán bajo la custodia de sus abuelos, según informó este viernes la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano. No obstante, si esto no fuera posible, la administración autonómica asumiría su tutela.

Sobre el hombre, de nacionalidad española, no constan denuncias por malos tratos, por lo que la mujer no estaba protegida por el sistema VioGén —Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género—. No obstante, el caso se investiga como violencia de género.

Luto oficial

La violenta muerte de esta pareja ha conmocionado al pequeño pueblo de Valverde de Júcar donde la mayoría de sus vecinos vive de la agricultura. El ayuntamiento convocó este mediodía una concentración ciudadana para guardar un minuto de silencio con el fin de condenar estos hechos y decretó tres días de luto oficial además de suspender las actividades de ocio previstas para el fin de semana. «El pueblo está consternado y enfadado», declaró el alcalde de este municipio, Eduardo Mena, quien añadió que la pareja llevaba un mes viviendo por separado. «En ningún momento podíamos imaginar este desenlace porque se les veía paseando juntos por el pueblo con normalidad», declaró.