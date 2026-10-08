Marcha en Madrid en homenaje a Maricarmen

Una marcha recorrió este jueves las calles de Madrid entre la Puerta del Sol y la que fue la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida hace 24 horas y cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda.

«A Maricarmen, muerta en acto de servicio. En defensa de su dignidad. Ahora Maricarmen está en un lugar incluso mejor que su casa, uno que nunca podrán comprar los esbirros del dinero ni desahuciar a los que con ella han estado unidos en lucha por la justicia y el bien común», reza un mensaje colocado en una corona de flores en la esquina de la Puerta de Alcalá con la Puerta de Sol, desde donde salió la marcha.

Esta manifestación hasta la que fue la casa de Maricarmen durante 70 años, situada a unos cuatro kilómetros en la calle de Alcalde Sáinz de Baranda, fue convocada por el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones que ha puesto en marcha la acampada de Sol para protestar por la crisis de la vivienda.