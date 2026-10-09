El juez Pedraz descarta por el momento imputar al PSOE por el caso Leire pero apunta «actuaciones delictivas» para «proteger» al partido

Leire Díez en la comisión de investigación del Senado J.J. Guillén | EFE

El PSOE afrontará la campaña electoral del 29N sin figurar, por el momento, como persona jurídica investigada en el caso de Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición del PP de imputar a la formación socialista, aunque en su resolución señala que el grupo «liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez», con la colaboración de la gerente del partido, efectuó «diversas actuaciones delictivas» destinadas a «proteger los intereses del PSOE». El magistrado considera que todavía falta acreditar si la estructura económica y organizativa de Ferraz participó conscientemente en la financiación de las maniobras contra jueces, fiscales y policías que investigaban asuntos comprometedores para el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.

Pedraz también aplaza la declaración como investigado del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, que no será interrogado de inmediato en plena precampaña electoral. El juez considera necesario practicar antes otras diligencias, particularmente sobre los pagos realizados desde Ferraz, para que el antiguo número tres del partido disponga de los elementos necesarios para ejercer su defensa. Deja abierta, en cualquier caso, la posibilidad de que Cerdán solicite declarar antes por iniciativa propia.

El auto, fechado este 9 de octubre, contiene una descripción especialmente severa de las actividades que atribuye al supuesto entramado. Pedraz reproduce su conclusión de que sus integrantes pretendían «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno», en un momento de sucesivas investigaciones contra miembros del partido y familiares del presidente.

Sin embargo, el magistrado, siguiendo la oposición de Anticorrupción a la petición de imputación, considera que todavía falta un «principio de prueba» para atribuir responsabilidad penal a la organización socialista. Reconoce expresamente que «los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE», pero advierte de que aún no existe un elemento objetivo suficiente que permita sostener razonablemente esa atribución.

La resolución identifica cinco cuestiones que deben esclarecerse: los poderes reales de Cerdán dentro del partido, quién autorizó y ejecutó los pagos investigados, qué controles internos existían, si fallaron los mecanismos de supervisión y si la formación obtuvo algún beneficio de las conductas presuntamente delictivas. El juez recuerda que para imputar penalmente a una persona jurídica no basta con que sus dirigentes hayan cometido delitos. Debe establecerse también una conexión con la organización, un beneficio directo o indirecto y deficiencias relevantes de control.

La decisión aplaza la petición formulada esta misma semana por la acusación popular unificada, de la que forma parte el PP, que reclamó citar al Partido Socialista como investigado por cinco delitos. Pedraz considera prematuro dar ese paso con las pesquisas todavía abiertas y diligencias relevantes pendientes, entre ellas la declaración del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, señalado por los investigadores como presunto responsable de haber puesto recursos del partido al servicio del entramado.

Anticorrupción ya había advertido de que existen indicios que apuntan hacia la utilización de fondos y medios de Ferraz, pero entiende que deben completarse las investigaciones antes de pronunciarse definitivamente sobre la responsabilidad de la organización. El PSOE queda así, de momento, fuera del procedimiento como persona jurídica investigada, aunque continúa bajo examen el destino de distintos pagos efectuados desde sus cuentas.

La vía económica

El dinero ocupa una parte fundamental de la investigación. El pasado 30 de julio, Pedraz abrió una pieza separada económica y autorizó el rastreo de varias cuentas bancarias del PSOE. La UCO sospecha que Díez promovió pagos con fondos socialistas a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y que una parte del dinero pudo terminar en manos de la propia exmilitante mediante sociedades interpuestas.

La gerente federal socialista, Ana María Fuentes Pacheco, investigada en la causa, explicó en septiembre que las contrataciones se tramitaban a petición de las distintas áreas y que el secretario de Organización tenía capacidad para adoptar decisiones. Defendió, sin embargo, la existencia de mecanismos de fiscalización económica y procedimientos internos de control.

La acusación cuestiona la eficacia de esos controles y considera que Cerdán podía disponer de los recursos económicos y logísticos sin una supervisión real. También incorpora los cerca de 20.000 euros abonados a Crónica Libre, un medio cuya financiación vincula indiciariamente a subvenciones electorales públicas, para sustentar sus acusaciones por blanqueo, malversación y financiación ilegal.

Pedraz mantiene abierta precisamente esa vía documental. El pasado 6 de octubre ordenó al PSOE entregar la relación completa de abogados, despachos y consultoras contratados entre el 2021 y el 2025, tanto por sus órganos centrales como territoriales, junto con los expedientes de contratación y los justificantes de los servicios prestados. El requerimiento preserva el secreto profesional y el derecho a no aportar información autoincriminatoria.