El juez imputa a un directivo de Quirón por el supuesto soborno de medio millón de euros pagado por el novio de Ayuso

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Rodrigo Jimenez|Rodrigo Jimenez | EFE

El magistrado Antonio Viejo Llorente, titular de la plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha citado como investigado para el próximo 3 de diciembre a Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención, por las sospechas de que pudo beneficiarse de una mordida obtenida por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la compraventa de material sanitario en la pandemia. La investigación trata de averiguar si una operación societaria valorada en medio millón de euros sirvió para disimular el reparto de aquel dinero o para retribuir otros favores comerciales. El procedimiento investiga posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Se trata de unas diligencias independientes de la causa por presunto fraude fiscal abierta contra González Amador, que acabó con la condena por filtraciones del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aquella investigación se refería a un doble fraude fiscal. La que ahora afecta al directivo de Quirón examina, en cambio, si parte del dinero obtenido con el suministro de material sanitario acabó en otras manos mediante una compraventa societaria y si ese pago remuneró favores comerciales. En el procedimiento ejercen la acusación popular el PSOE y el grupo municipal de Más Madrid.

El foco se sitúa en la compra que González Amador efectuó en el 2020 de Círculo de Belleza SL. El empresario pagó unos 500.000 euros por la sociedad a Gloria Carrasco, farmacéutica de León y esposa de Camino. El importe ha llamado la atención de los investigadores por su aparente desproporción respecto a la actividad y los bienes de la compañía, que el ejercicio anterior había facturado apenas 30.000 euros.

El patrimonio que se atribuye a la firma tampoco explicaría, en principio, una valoración tan elevada: tres aparatos de depilación ya amortizados y un ordenador portátil. La cuestión que intenta despejar el juzgado es por qué una mercantil de esas características terminó vendiéndose por una cifra semejante y, sobre todo, quién resultó ser el beneficiario real del desembolso. Una de las hipótesis conecta esta transacción con la actividad de Camino fuera de Quirón. El directivo formaba parte en aquel momento del consejo de administración de Mape, una empresa gallega que adquirió material sanitario de protección por 42 millones de euros a una sociedad catalana durante la emergencia sanitaria. La sospecha es que pudo intervenir para facilitar la operación sabiendo que la compañía vendedora había pactado abonar a González Amador una comisión del 4,5 % por las ventas que consiguiera.

Según esa línea de investigación, el negocio reportó a González Amador 1.973.000 euros en comisiones. Los aproximadamente 500.000 euros que después desembolsó para comprar la empresa de la esposa de Camino equivaldrían a cerca de la cuarta parte de esa cantidad. La operación de compraventa habría permitido así, siempre según esta hipótesis pendiente de acreditar, transferir al directivo parte de los beneficios sin presentar el pago como una comisión por su intervención.

Los investigadores contemplan una segunda explicación, también vinculada a Círculo de Belleza, pero con un origen diferente para el presunto pago encubierto. En este caso, el medio millón de euros podría haber servido para compensar a Camino por el crecimiento de los contratos o encargos de Quirón Prevención al empresario. Es una tesis que ya examinó la primera magistrada que dirigió las pesquisas y que sitúa bajo sospecha el verdadero propósito económico de la compraventa.

La investigación sigue el rastro de los 1,97 millones que recibió González Amador por operaciones durante la pandemia. González Amador mantiene relaciones comerciales con Quirón Prevención desde 2017. Su facturación a esa compañía se multiplicó por cuatro en el año en que inició su relación sentimental con Ayuso. Ese incremento constituye uno de los elementos que se analizan para determinar si el precio pagado por la firma de Carrasco fue una transacción ordinaria o respondió a una contraprestación ajena al valor de la sociedad.

Quirón tiene una presencia destacada en la Comunidad de Madrid a través de hospitales de gestión privada financiados con fondos públicos. Su relación económica con la Administración madrileña sitúa la actividad del grupo sanitario bajo escrutinio político. Las diligencias que dirige Viejo, sin embargo, se refieren a acuerdos y pagos entre particulares cuyo alcance penal está todavía por determinar.