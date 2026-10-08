Izquierda y derecha se señalan por el fallecimiento de Maricarmen Abascal

Maricarmen, en una imagen de archivo tomada durante su desahucio en Madrid. Adrián Masa de Vega / EFE

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha contra los desahucios tras ser obligada a abandonar la casa en la que residía desde hacía 70 años, sacudió este jueves la precampaña electoral con acusaciones cruzadas entre los partidos de izquierda y los de derecha. Descalificaciones como «asesinos», «miserables» o «carroñeros» se cruzaron en un ambiente especialmente tenso en los plenos de ayuntamientos y comunidades ante la petición del PSOE de que se guardara un minuto de silencio en su memoria.

Desde la izquierda, se acusó a PP, Vox y Junts de haber votado en el Congreso en contra de los decretos sobre vivienda presentados por el Gobierno. En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, arremetió contra el PSOE y Más Madrid, a los que acusó de «utilizar» a la fallecida de una manera «sectaria y partidista». «No vamos a dar ni un paso atrás, ni vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedirles perdón. Vamos a ganarles donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, que es donde habla el pueblo», afirmó Almeida durante el pleno, después de que las portavoces de Más Madrid, Rita Maestre, y del PSOE, Reyes Maroto, le acusaran de no haber querido sumarse al minuto de silencio.

Todavía más bronca fue la sesión del pleno en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, criticó a un PSOE que, según dijo, no pone «pisos a mujeres como Maricarmen», sino «a amantes como Jésica», en referencia a la que fue pareja sentimental del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Ayuso recordó que, en una de las últimas entrevistas que concedió, cuando le preguntaron a quién responsabilizaba de su situación, Maricarmen aludió «con toda claridad a Pedro Sánchez», aunque la realidad es que la fallecida citó también a la propia Ayuso y al Ayuntamiento.

«Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el Gobierno que ejecuta el desahucio de Maricarmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial», ironizó. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, y la de Más Madrid, Manuela Bergerot, acusaron a Ayuso de haberse «reído» de Maricarmen cuando, tras su desahucio, se preguntó a qué edad debía dejar de pagar a sus caseros para quedarse en su vivienda.

«Yo no me reía de Maricarmen, me reía de ustedes y de sus propuestas», respondió Ayuso, pidiendo además a sus oponentes que «no griten tanto, que van a despertar a los de la acampada».

Por el contrario, Bergerot afirmó que «cada desahucio que se produce en Madrid» lleva «la firma» del PP, que «se ha puesto del lado de los rentistas y de los fondos buitre». La socialista Mar Espinar afirmó que «Maricarmen no se iba a morir igual» y culpó de su fallecimiento a «la codicia de los fondos buitre».

«Manipulación emocional»

El líder popular, Alberto Núñez Feijoo, puso a la vivienda como «ejemplo» de la «manipulación emocional» a la que pretende recurrir Sánchez en esta campaña. «Hemos visto desahucios uno tras otro, más de 277.000 en ocho años, 97 desahucios diarios. Ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda», dijo. Sin embargo, en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del partido no hizo ninguna mención a Maricarmen.

Pero no solo en Madrid hubo polémica. En las Cortes de Aragón, la mayoría parlamentaria de PP y Vox rechazó guardar el minuto de silencio que había reclamado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. A la iniciativa se sumaron el PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e IU, mientras que la mayoría del PP y Vox votaron en contra, por lo que no se llevó a cabo el homenaje.

En la Comunidad Valenciana, el pleno de Les Corts sí guardó el minuto de silencio por la memoria de Maricarmen, también solicitado por el PSOE, con excepción de Vox, ausente del hemiciclo. También guardará el minuto de respeto la Diputación Permanente del Congreso, que se reunirá el viernes 16 para debatir la convalidación de dos decretos ley sobre vivienda. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo solicitará al comienzo de la sesión. No lo hará la Diputación Permanente del Senado, con mayoría del PP, donde el PSOE lo había pedido.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el desahucio de Maricarmen y «no poder protegerla» ha sido «un fallo del sistema» y lo achacó a la negativa de PP, Vox y Junts a aprobar el escudo antidesahucios en el Congreso en abril. El líder de Vox, Santiago Abascal, reclamó recordar «la soberanía violada» en Ceuta pese a las «maniobras de distracción» del Gobierno.

Mientras el ambiente político se crispaba en toda España, vecinos del barrio de Sainz de Baranda, donde se ubica la vivienda de Maricarmen, dejaron velas, flores y carteles de ánimo junto al portal de la casa en la que vivía.

Desahucian en Barcelona a una mujer rusa con dos hijos y víctima de violencia de género

Natalia Zakharova, una ciudadana rusa víctima de violencia de género y madre de dos hijos menores, declarados vulnerables, fue desahuciada este jueves de su vivienda en Barcelona. La comitiva judicial ejecutó el lanzamiento a las 14.00 horas y la única solución que se le ha ofrecido por el momento es que la familia acuda al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, un recurso que solo abre de 20.00 a 8.00 horas. El Ayuntamiento de Barcelona asegura que ha intentado mediar con la propiedad, pero que esta no ha querido. La mujer estaba dispuesta a abandonar la vivienda, que pertenece a una particular, pero no quería hacerlo sin encontrar antes a una solución habitacional a la que ir.