Igualdad confirma el asesinato de la mujer de 37 años en Cuenca como un crimen machista

Concentración por el asesinato machista en Valverde del Júcar VÍCTOR FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como crimen machista el asesinato de la mujer de 37 años en Valverde de Júcar (Cuenca), por lo que la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas asciende a 42 en 2026.

La mujer asesinada, que tenía dos hijas menores de edad y se encontraba en trámites de separación, no estaba en el sistema Viogén y no constaban denuncias previas, según ha informado Igualdad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 42 y a 1.383 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 32 en 2026 y a 542 desde 2013.

El padre de la mujer fue el que alertó y cuando la Guardia Civil llegó al domicilio, a las 20:25 horas de este jueves, encontró los cuerpos de la mujer y de su pareja, ambos de nacionalidad rumana.

Dos niñas, de 6 y 14 años, quedan huérfanas

La familia de la mujer asesinada se hará cargo de las dos hijas, de 6 y 14 años, que tenía. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social, desde donde explican que, después de valorar la situación, serán los familiares los que atiendan a las menores.

Un extremo que ha confirmado también a preguntas de los medios en una rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha indicado que el equipo de menores se iba a volver a trasladar este viernes al municipio para hacer una valoración de la familia.

En concreto, se ha referido a los abuelos, «que son los que se encontraban este jueves con estos dos menores y se va a trabajar con ellos para poderles dar todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario», ha indicado.

También, ha añadido, para evaluar en qué situación se van a quedar ahora estos menores. «Entendemos que, si todo va bien, puedan quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza y, si no, en cualquier caso, está la Administración», ha concluido.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresan en un comunicado su «más rotunda condena» y su «absoluto» rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas.