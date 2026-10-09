La Fiscalía recurre la sentencia del hermano de Sánchez y acusa a los jueces de condenarlo con simples «datos periféricos»

Melchor Saiz Pardo / R. Romero MADRID / COLPISA

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David Sánchez, en una imagen de archivo.
David Sánchez, en una imagen de archivo. Jero Morales | EFE

El ministerio público denuncia que la Audiencia de Badajoz construyó la condena a partir de comentarios de funcionarios y sospechas sin pruebas suficientes

09 oct 2026 . Actualizado a las 13:53 h.

Durísimos reproches de la Fiscalía a los tres magistrados que condenaron al hermano de Pedro Sánchez. El ministerio público, que nunca acusó a David Sánchez y que mantuvo durante toda la instrucción un abierto enfrentamiento

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