Feijoo llama a la participación: «Las elecciones no las ganan las encuestas»

Alberto Núñez Feijoo, durante la presentación de su equipo de campaña en Génova. Carlos Luján | EUROPAPRESS

«Sabemos de lo que son capaces». Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP, no se fía de las estratagemas del PSOE para volver a revalidar como presidente a Pedro Sánchez. Por ello, el líder de la derecha invitó a la participación masiva para que el 29N sea el día para un relevo en la Moncloa, a la vez que pidió cautela para no dar las elecciones por ganadas.

Feijoo aseguró durante la presentación de su equipo de campaña que pudo tomar «el pulso a la calle» y certificar que muchos de los ciudadanos que denostan al jefe de los socialistas dan por ganadas las elecciones. Pero con el recuerdo del 23J, cuando el dirigente gallego ganó las elecciones y no gobernó, alertó de que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo: «Aquí lo único que se celebra es que por fin podamos votar y nada más. Las elecciones no las ganan las encuestas ni el ambiente, se ganan voto a voto, persona a persona el día de la votación. Aquí no se celebra nada hasta que no cierre el último colegio electoral. No se da ninguna lección por ganada ni damos ningún voto por perdido», apostilló.

El jefe de Génova 13 alertó de que por mucho que la coalición de gobierno «nunca haya estado tan hundida», aún puede competir, por lo que les toca «trabajar a tope, patear España, escuchar, explicar, responder, convencer y, finalmente, vencer democráticamente en las urnas».

«Maniobras» y «promesas»

Una insistencia a la que se refirió con tono de sospecha. Porque, en su opinión, los socialistas tratarán de «engañar» a la gente en campaña para conseguir su voto. «Vienen las maniobras, las promesas de última hora, viene el uso de las instituciones a su servicio, viene el ruido para tapar el balance y vendrá el miedo. Intentarán generarlo, lo hacen siempre, llevan ocho años haciéndolo», apuntó para matizar que tanto los socialistas como sus socios «son más peligrosos que nunca» porque los sondeos apuntan a un relevo político.

Igualmente, Feijoo se vio convencido de que su partido obtendrá el resultado esperado para gobernar. «Tenemos la dirección de campaña con la que he logrado mis mejores resultados como candidato. Cinco victorias en cinco campañas. Y ahora pido que se superen estos resultados», remató ante los pesos pesados y los barones territoriales del PP.