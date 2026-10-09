Díaz acelera la subida del salario mínimo, decisión que no necesita el aval del Congreso y que Rajoy adoptó en funciones

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Mariscal | EFE

Junto a la vivienda, el Gobierno quiere colocar el empleo y los sueldos como un argumento central en la campaña electoral, a la que llegará con una propuesta definida para la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente es de 1.221 euros brutos en 14 pagas. Y es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, convocó ayer al comité de expertos que define cada año la horquilla de incremento del SMI que es necesario para acompasarlo al 60 % del sueldo medio —como mandata la Carta Social Europea—, y lo emplazó a tener lista una propuesta a más tardar tras el puente de Todos los Santos.

Aunque el calendario para el inicio de los trabajos es el mismo que en ejercicios pasados —en el 2025, sin ir más lejos, la comisión de sabios se constituyó a finales de septiembre—, lo cierto es que el ministerio ha acortado el plazo para la presentación del informe y la posterior convocatoria de la mesa de negociación con los agentes sociales, que el año pasado no se reunió hasta diciembre. «La vida de los trabajadores y las empresas no se detiene por un proceso electoral», justificó Díaz para argumentar la necesidad de acelerar la decisión, que en este 2026 no se adoptó hasta febrero, aunque con aplicación retroactiva desde el inicio del ejercicio.

Un hecho que motivó ayer la queja de la patronal CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, criticó que Díaz pretenda subir el salario mínimo por segunda vez este año, aunque el efecto se aplace a enero. La protesta ya anticipa que los empresarios, como ha ocurrido en los pasados ejercicios, no respaldarán la subida que proponga el Ejecutivo, que tiene que abrir una ronda de contactos con patronal y sindicatos, pese a que no necesita acordar con ellos.

Aunque serán los expertos los que fijen la horquilla de la subida, la ministra de Trabajo encauzó sus trabajos para que el incremento sea sensiblemente superior al de los últimos años. En primer lugar, porque el objetivo central es que los perceptores del SMI no pierdan poder adquisitivo, lo que implicará un alza al menos equivalente a la inflación, que, en septiembre, ya rondaba el 5 % en tasa interanual. Pero, además, la ministra trasladó al comité la necesidad de tener en cuenta otros indicadores, como la buena evolución económica, el avance de la productividad y los «históricos» márgenes empresariales, que duplican la media europea. «Toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo», destacó Díaz, avanzando una subida superior a la del coste de la vida.

Una medida que no requiere refrendo de los diputados

A diferencia de las medidas sobre vivienda, que han sido aprobadas mediante un real decreto ley que necesita la convalidación del Congreso, la fijación del salario mínimo para el año que viene no requiere el refrendo de los diputados, ya que se establece no mediante real decreto ley, sino con un real decreto.

Y es que en el ordenamiento jurídico español existe una norma con rango legal, el Estatuto de los Trabajadores, que en uno de sus artículos mandata expresamente al Gobierno para establecer de forma anual el importe del salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que el Ejecutivo puede acordar esa medida mediante un real decreto (una norma con rango de reglamento que no tiene que ser luego refrendada). La única condición que pone es que la decisión se adopte tras consultar «con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas», aunque no es necesario un acuerdo tripartito.

Pese a la polémica que ha despertado en las últimas horas la posibilidad de que el Gobierno suba el salario mínimo antes de las elecciones —lo que permitiría usar la medida como baza electoral— o ya celebrados los comicios —hurtando la posibilidad de tomar esa decisión al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas, especialmente si se consuma el giro a la derecha—, no sería la primera vez que un Gobierno en funciones aprueba el importe del salario mínimo. Lo hizo el Ejecutivo de Rajoy tras las elecciones de diciembre del 2015, cuando acordó incrementar el SMI un 1 %, hasta los 655,2 euros al mes. Lo hizo, eso sí, tras ganar los comicios, aunque sin una mayoría suficiente, lo que cuatro meses después llevó a la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones.