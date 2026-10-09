La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista millonario propalestino a la espera de  si es extraditado a EE.UU.

La Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. SERGIO PEREZ | EFE

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado la petición de libertad de Fergie Chambers, el activista millonario propalestino encarcelado en España desde el pasado mes de julio a la espera de que se decida la petición de extradición de Estados Unidos, que le acusa de presunto lavado de dinero internacional para promover actividades de organizaciones terroristas.

En auto recogido por Europa Press, los magistrados desestiman el recurso presentado por la defensa de Chambers y confirman, de ese modo, la decisión del juez instructor Antonio Piña, que el pasado 9 de septiembre denegó, por segunda vez, concederle la libertad provisional.

En línea con el criterio de la Fiscalía, el tribunal considera que existe riesgo de fuga y desestima las medidas alternativas propuestas por su defensa para quedar en libertad, entre ellas la prestación de una fianza, las comparecencias regulares en el juzgado o la retirada del pasaporte.

Los magistrados recuerdan que Chambers rechazó ser extraditado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente para facilitar un cambio de residencia a otro país que le garantice no ser entregado a Estados Unidos. Así, entienden que la retirada de pasaporte no sería suficiente.

Riesgo inmanente

«El riesgo de fuga sigue inmanente, el recurrente no quiere ser entregado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente, él nos lo alega, para facilitar el cambio de residencia a cualquier otro país que pensara que pudiera garantizarle la no entrega a los Estados Unidos; y la retirada de pasaporte no sería suficiente, puesto que los controles fronterizos terrestres son absolutamente permeables, por ello, la única medida idónea para garantizar el éxito en la entrega, si procediera, es la prisión provisional», argumentan.

Así, recuerdan que la celebración de la comparecencia para decidir sobre su entrega tendrá lugar en fechas próximas y será allí cuando se evaluarán todos y cada uno de los argumentos que Chambers expone para rechazar la petición de Estados Unidos.

En la vista celebrada a finales de septiembre para consultarle si quería o no ser extraditado, el multimillonario rechazó su entrega a Estados Unidos y denunció ser víctima de una persecución por parte del Gobierno de Donald Trump.

Chambers se acogió al principio de especialidad, una regla que establece que si finalmente es entregado a Estados Unidos sólo será por los delitos que le atribuía ese país en el momento en que se emitió la orden de extradición.

El activista multimillonario, residente en Ibiza argumentó su petición de libertad remarcando que no hay riesgo de fuga y que tiene arraigo en España, aduciendo, por ejemplo, que su hijo está escolarizado en territorio nacional y que su mujer, que está embarazada, vive actualmente en Madrid, según las fuentes.

También negó haber cometido los presuntos delitos de disturbios, conspiración para promover disturbios y blanqueo internacional de capitales que le atribuye el Departamento de Justicia de Estados Unidos.