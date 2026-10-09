Anticorrupción vincula por primera vez fondos del PSOE a pagos relacionados con «presuntos delitos de corrupción»

El exsocialista Santos Cerdán, en una imagen de archivo. Jesús Diges | EFE

«La utilización de fondos de la organización para satisfacer pagos vinculados a presuntos delitos de corrupción constituye un indicio de singular relevancia para resolver la cuestión que aquí analizamos». La Fiscalía Anticorrupción, por primera vez, sitúa los fondos del PSOE en el centro de la presunta trama organizada para torpedear investigaciones judiciales que comprometían al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. En un duro informe al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público sostiene que la utilización de dinero socialista para satisfacer pagos vinculados a «presuntos delitos de corrupción» constituye una base sólida para señalar la posible responsabilidad penal del partido porque el cerebro de toda esta red, Santos Cerdán, «estaba autorizado para tomar decisiones en nombre de la organización».

Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen describen una estructura que habría empleado los recursos de Ferraz para financiar operaciones ilícitas, mediante «mendaces facturas», sociedades interpuestas y contrataciones decididas por Santos Cerdán «con absoluta libertad». Y apuntan a una ausencia de controles internos sobre las decisiones económicas del entonces secretario de Organización para financiar la trama Leire.

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Pese a la contundencia de sus afirmaciones, Anticorrupción prefiere completar la investigación antes de reclamar la imputación del PSOE como persona jurídica. Para ello considera fundamentales las declaraciones como investigados de Cerdán, exnúmero dos socialista; Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos; Leire Díez, presunta coordinadora de las cloacas; y Gaspar Zarrías, exdirigente socialista cuya consultora habría servido para canalizar los pagos a la fontanera. La Fiscalía reclama escucharles antes de adoptar una decisión que podría desembocar en la imputación del partido por delitos de corrupción.

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La decisión de aplazar ese pronunciamiento llega en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Las fiscales han optado por esperar al resultado de las diligencias pendientes, una posición que deja abierta la posibilidad de que los interrogatorios decisivos y una eventual imputación del PSOE se produzcan después de las urnas. El juez Santiago Pedraz ha rechazado este viernes investigar por ahora a la formación y, en el caso concreto de Cerdán, considera preferible practicar antes las restantes diligencias para garantizar que pueda declarar con los elementos necesarios para su defensa. Ninguna de las dos resoluciones fija todavía un calendario para esas comparecencias.

«No cabe duda»

La gravedad del informe fiscal reside en las conclusiones que Anticorrupción alcanza sobre la estructura interna de Ferraz. «De las diligencias practicadas hasta la fecha no cabe duda de que Santos Cerdán estaba autorizado para tomar decisiones en nombre de la organización y ostentaba facultades de organización y control dentro de ella», señalan las fiscales, que identifican al antiguo responsable de Organización como «la persona situada en el nivel superior de decisión de la organización». Una posición que- recuerda el informe- conforme al artículo 31 bis del Código Penal puede resultar determinante para atribuir responsabilidad criminal a una persona jurídica.

El departamento que dirige Alejandro Luzón llega todavía más lejos al examinar cómo se administraban los recursos socialistas. Tras analizar las declaraciones de la gerente federal, Ana María Fuentes Pacheco; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y dos trabajadoras de la Secretaría de Organización, las fiscales aseguran que «parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que Cerdán hacía de las cuentas del partido, salvo la expedición de factura para su abono».

La Fiscalía reconoce que necesita nuevas comprobaciones para cerrar esa conclusión, pero cuestiona directamente la eficacia de los mecanismos internos de supervisión. También sostiene que «parece fuera de duda, prima facie, que el empleo de los fondos corporativos no lo fue para obtener una ventaja estrictamente particular y ajena a los intereses de la entidad». Una valoración que abre la puerta a investigar si los recursos empleados por Cerdán perseguían beneficiar al propio PSOE y no exclusivamente a sus dirigentes.

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La investigación ya ha encontrado dificultades para justificar algunas contrataciones. Anticorrupción recuerda que Fuentes Pacheco explicó durante su declaración los procedimientos internos de contratación, pero fue incapaz de concretar los servicios efectivamente prestados por los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Según las fiscales, ambos profesionales fueron contratados por Cerdán «con absoluta libertad, sin más control que la presentación de las Notas de Encargo con posterioridad a la prestación de los servicios y la factura para su abono».

El informe añade que tampoco se ha podido verificar la efectiva prestación de esos trabajos, «salvo por las genéricas manifestaciones de los letrados en torno a una difusa encomienda por parte de aquél». Pedraz ha ordenado al PSOE entregar la documentación de los abogados, despachos y consultoras contratados por cualquiera de sus órganos, centrales o territoriales, entre el 2021 y el 2025, incluidos los expedientes utilizados para autorizar y justificar los servicios.

Las sospechas económicas tienen a Leire Díez como principal beneficiaria. Según la reconstrucción fiscal, Cerdán habría acordado pagarle 4.000 euros mensuales por las actuaciones que desarrollaba para desestabilizar investigaciones sensibles. Anticorrupción atribuye a Zarrías la aportación de su sociedad como vehículo de pago y asesoramiento jurídico, mientras que Oliver y Teijelo habrían colaborado en la articulación de distintas operaciones.

Las fiscales sostienen que para ocultar el verdadero origen de los fondos se recurrió a sociedades vinculadas a esos investigados, con el «presumible concierto» de Fuentes Pacheco, quien habría emitido las órdenes de encargo que permitían elaborar las facturas y transferir el dinero a Díez. La Guardia Civil documentó cuatro nóminas de 4.000 euros netos abonadas a la exmilitante socialista entre junio y septiembre del 2024 por Zaño Sociedad Consultora, propiedad de Zarrías.

Anticorrupción considera que el entramado perseguía ocultar quién financiaba realmente esas actividades. Habla del «solapamiento y ocultación de determinados pagos» y reclama reconstruir el recorrido del dinero para identificar a los responsables últimos. Quiere conocer quién ordenó materialmente las transferencias, quién disponía de las cuentas, qué conceptos figuraban en la contabilidad, si existían controles de doble firma y si los órganos de dirección conocían esas operaciones.

El informe sitúa esas maniobras económicas al servicio de una estrategia más amplia. Según Anticorrupción, Cerdán habría encargado a Díez en abril del 2024 la coordinación de actuaciones «penalmente relevantes» encaminadas a «desestabilizar de forma sistemática y continuada» procedimientos judiciales y policiales que afectaban a los intereses del PSOE, del Gobierno o de familiares del presidente.

En ejecución de ese supuesto plan se habrían ofrecido remuneraciones o favores a funcionarios de la Guardia Civil, fiscales e investigados a cambio de información o actuaciones contrarias a sus obligaciones. Anticorrupción describe intentos de atacar la credibilidad de la UCO, obtener información reservada, desacreditar a investigadores y promover nulidades capaces de desactivar causas judiciales.

Entre los episodios examinados figura la ofensiva contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento seguido contra David Sánchez, hermano del presidente. Las fiscales también describen actuaciones contra la reputación de Mercedes Alaya, antigua instructora de los ERE, y acercamientos a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa.

La Fiscalía atribuye a Díez la coordinación de esas iniciativas bajo la dirección de Cerdán, mientras que Zarrías habría asumido la «parte jurídica». El propósito atribuido a la organización era lograr la nulidad de investigaciones sobre hidrocarburos y extender las consecuencias de una eventual contaminación policial a otras causas relacionadas con el PSOE y el entorno presidencial.

El informe fiscal también considera necesario determinar la intervención de la Comisión Ejecutiva Federal en los mecanismos de control, la autonomía real de Cerdán para contratar y disponer de dinero y si existieron alertas internas sobre las operaciones investigadas. Las fiscales quieren conocer, especialmente, si el PSOE contaba con instrumentos efectivos de supervisión y si estos permitieron abonar cantidades sin comprobar los servicios prestados.