La jueza Biedma llega a la Audiencia Nacional para declarar sobre el presunto plan de la trama de Leire Díez para «eliminarla»

Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar sobre la trama de Leire Díez Matias Chiofalo | EUROPA PRESS

Jornada clave para la investigación sobre las más graves maniobras de la trama Leire de Ferraz: el supuesto plan para «eliminar» a la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La togada declara este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para explicar qué sabe del plan de la organización dirigida por la fontanera del partido para apartarla, al parecer de manera física, de aquella investigación. Su comparecencia, prevista a las 10.15 horas, llega apenas un día después de conocerse un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que da una dimensión todavía más inquietante al caso: los investigadores han identificado contactos con personas vinculadas al narcotráfico y testimonios sobre una supuesta estrategia para, incluso, acabar con su vida.

Biedma comparecerá como perjudicada y acusación particular, condición que Pedraz le reconoció el pasado 28 de septiembre al apreciar indicios de que pudo ser víctima, «al menos por el delito de calumnia». La instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez pretende que se esclarezca hasta dónde llegaron los intentos de neutralizarla, que, según sus sospechas, pudieron trascender las campañas de desprestigio y las maniobras procesales.

El nuevo informe policial, fechado el 6 de octubre e incorporado a las actuaciones, reconstruye esa línea de investigación a partir de cuatro declaraciones testificales. Su aportación más grave procede de Cintia Rocho -viuda e hija de asesinados a balazos en ajustes entre clanes de Badajoz- quien aseguró ante la UCO que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, uno de los presuntos colaboradores de Leire Díez, le había planteado una actuación violenta contra Biedma. Según su testimonio, le dijo que la jueza «era un puto grano en el culo y que había que eliminarla», añadiendo que «a palos aprende el burro».

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Las pesquisas han permitido identificar a Ángel Martín, relacionado con un procedimiento por tráfico de drogas, como una de las personas a las que se habría intentado involucrar. Rocho describió contactos encaminados, según su versión, a conseguir que intervinieran personas de ese entorno. Los investigadores también examinan las relaciones de Sáenz de Tejada con otros individuos vinculados a procedimientos judiciales en Badajoz.

El episodio conecta con una misteriosa anotación localizada en una agenda de Leire Díez: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano». Biedma ya había solicitado que se investigara su significado al entender que podía guardar relación con contactos promovidos con personas pertenecientes a clanes del narcotráfico.

Pedraz rechazó inicialmente esa diligencia al considerar insuficientes los datos aportados, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla conforme avanzase la instrucción. Ahora, la UCO ha obtenido declaraciones que permiten profundizar en aquella anotación. La magistrada tendrá ocasión de explicar ante el instructor qué información conoce personalmente y qué elementos pueden ayudar a comprobar esas sospechas.

La investigación sitúa el origen de las maniobras en agosto del 2024. Según la UCO, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, su fiel escudero, buscaron entonces contactos en Badajoz que pudieran proporcionar información perjudicial sobre la instructora. El intermediario habría sido el empresario imputado en casos de hidrocarburos Joaquín Parra, quien facilitó el contacto con Sáenz de Tejada, un antiguo magistrado expulsado de la carrera judicial.

Los cuatro llegaron a coordinarse mediante un grupo de wasap denominado «Vacaciones y Viajes». Posteriormente mantuvieron reuniones en las que, según los investigadores, estudiaron diferentes estrategias para intervenir en el procedimiento contra David Sánchez. Una de ellas consistía en que Sáenz de Tejada asumiera su defensa y promoviera la recusación de Biedma.

El exmagistrado intentó personarse en aquella causa mediante la acción popular y consiguió plantear la recusación, aunque ambas iniciativas fueron rechazadas. Paralelamente, presentó denuncias contra la instructora ante la Fiscalía General del Estado y desarrolló una campaña de ataques públicos a través de su canal de YouTube.

La UCO ha contabilizado 99 vídeos relacionados con aquella actividad. Al menos 52 trataban sobre el caso del hermano del presidente y 34 incluían el nombre de Biedma en el título. Las publicaciones contenían acusaciones de actuaciones ilegales, vulneraciones de derechos fundamentales y presuntos comportamientos arbitrarios de la magistrada.

En su último escrito, Biedma aportó documentación sobre esos vídeos y llamó la atención sobre un homicidio ocurrido en Badajoz el 30 de diciembre del 2024. Se trata de la muerte a tiros de Jesús Rocho, padre de la ahora testigo Cintia Rocho.

La declaración de hoy permitirá a Pedraz interrogar directamente a la magistrada sobre los episodios que denuncia, la información que posee acerca de los contactos con el entorno del narcotráfico y la posible existencia de testigos que todavía no han comparecido ante los investigadores.