Ferraz niega que Begoña Gómez vaya a ir en las listas del PSOE

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. JAVIER LIZÓN / EFE

El PSOE ha negado este jueves que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, vaya a ir en las listas del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde Ferraz lamentan que «una vez más» se utilice la figura de la mujer de Pedro Sánchez para la difusión de «un bulo», según han informado a Europa Press fuentes socialistas. Ferraz no da credibilidad a una información publicada en el medio digital Vox Populi, en el que se planteaba esa posibilidad.

Precisamente preguntada por esta cuestión en una entrevista en RNE, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha querido mostrar su respaldo a Begoña Gómez lanzando su «máxima empatía, solidaridad y admiración a pesar de esa campaña de acoso tan insoportable que lleva sufriendo tantos años».

Al ser preguntada si tenía conocimiento de que la mujer de Pedro Sánchez fuera a ir en las listas electorales, la ministra ha eludido responder. «Es que yo ni confirmo ni desmiento», ha señalado alegando que a ella no le «corresponde».