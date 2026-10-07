Feijoo sitúa Ceuta como la «primera carpeta» de su posible futuro Gobierno

Feijoo abraza a Vivas, este miércoles en Ceuta. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, situó este miércoles Ceuta como su «primera carpeta» en la mesa del Consejo de Ministros si llega a la Moncloa. Su prioridad será «recuperar la normalidad» en la ciudad autónoma tras la «invasión» de finales de julio, algo que, a su juicio, pasa por la expulsión de las «15.000 personas» que entraron de forma irregular y siguen en la urbe. Para ello, avanzó que impulsará una nueva ley de extranjería que «permita la devolución inmediata» de los irregulares. «Esto no volverá a pasar», garantizó el expresidente de la Xunta, en su acto de precampaña junto al presidente ceutí, el también popular Juan Jesús Vivas. Es su quinta visita a la ciudad autónoma desde la entrada de 80.000 migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

El político gallego viajó a Ceuta cargado de compromisos electorales. Así, arremetió contra la inacción estas semanas del Gobierno de Pedro Sánchez. «Mi primer viaje como candidato es hoy a Ceuta, y, si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros», prometió.

Expulsará a 15.000 irregulares

Feijoo indicó que no va a «ignorar» lo que ocurre en esa ciudad ni va a «esconderlo», ya que, según recalcó, no se ha «recuperado la normalidad», porque «sigue habiendo en Ceuta 15.000 personas que de forma irregular han invadido la ciudad». «La única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución, y ese es mi compromiso», manifestó.

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El presidente del PP comprometió una «nueva ley de extranjería que permita la devolución inmediata de todos los que entren, ya sea por tierra o por mar». Además, abogó por un control efectivo de la frontera de Ceuta, y no subcontratarlo al país vecino; planificación; mejores sistemas de vigilancia; la ampliación del espigón del Tarajal, y «utilizar todos los instrumentos que ofrece la Constitución, si es necesario, ante una crisis, incluido el artículo 8».

El jefe de la oposición criticó el «abandono» de Ceuta por parte del Gobierno de Sánchez. «El único muro que tiene que defender el Gobierno es su frontera», dijo, para añadir que «lamentablemente Ceuta no es la excepción de esta etapa» que están «dejando atrás», sino que es un síntoma más de «la decadencia, de la corrupción y de la mentira» en la que el jefe del Ejecutivo ha «sumido a la nación entera».

Además, avanzó que el PP está trabajando en un «verdadero plan para Ceuta» —que coordinan el vicesecretario de hacienda del PP, Juan Bravo, y la vicesecretaria de sectorial del partido, Alma Ezcurra—, que impida que vuelva a haber «alguna transgresión» de la frontera. Ese plan incluirá más médicos, la construcción de 8.000 viviendas, una nueva comisaría de policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y «una base militar única para concentrar todos los efectivos de las Fuerzas Armadas en Ceuta».

Vivas, por su parte, apuntó que la crisis ceutí «inhabilita» a Sánchez para ser jefe del Gobierno, y defendió que los españoles «merecen un presidente que proteja la integridad territorial», que «defienda la dignidad nacional» y que garantice «la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan». Una actitud que, en su opinión, no ha tenido el socialista.