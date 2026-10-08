Feijoo designa a Tellado como director de campaña para el 29N

Alberto Núñez Feijoo y Miguel Tellado, en los pasillos del Congreso. FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo ha designado oficialmente a Miguel Tellado como el director de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con este movimiento estratégico, el líder del PP confía la maquinaria electoral del partido a su mano derecha y actual secretario general, apostando por un perfil de máxima confianza y con una contrastada trayectoria de éxito en la gestión de citas con las urnas.

Tellado no es un recién llegado a estas lides. El político gallego ya asumió la dirección de las dos últimas campañas autonómicas de Feijoo en Galicia, citas en las que no solo revalidó las mayorías absolutas, sino que logró mejorar sustancialmente los resultados de los comicios anteriores. Tras asegurar la Presidencia de la Xunta en aquellos procesos, el número dos del PP asume ahora el desafío más exigente de su carrera política: coordinar la estrategia nacional del partido en unos comicios decisivos para su jefe.

Para complementar la dirección, Marta Varela, actual directora de Gabinete de Feijoo, ejercerá como directora adjunta de la campaña. Varela, otra de las figuras clave del núcleo duro del líder popular, aportará su experiencia en el diseño de mensajes y en la coordinación institucional. De este modo, la cúpula de la campaña queda blindada por el tándem de máxima fidelidad al presidente del partido, combinando el control de la organización territorial que ostenta Tellado con la agilidad estratégica y discursiva de Varela.

Ambos nombramientos, serán ratificados este jueves ante la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos de la formación. Junto a ellos se aprobarán también los de Alma Ecurra, a quien el líder de los populares ha encargado coordinar y redactar el programa electoral, y Ester Muñoz, que ejercerá de portavoz de campaña. Con la maquinaria electoral oficialmente en marcha, Génova busca replicar a escala nacional los éxitos electorales que ya consolidaron la figura de Feijoo en el pasado.