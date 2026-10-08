Feijoo acusa a Sánchez de intentar una «manipulación emocional» con la vivienda tras el fallecimiento de Maricarmen

Feijoo en su intervención en el Foro de la Toja M. IRAGO

Alberto Núñez Feijoo acusó este jueves este jueves a Pedro Sánchez y al PSOE de desplegar un «intento de manipulación emocional» masivo sobre la ciudadanía sirviéndose del problema de la vivienda, apenas un día después del trágico fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años cuyo reciente desahucio en Madrid había conmocionado al país y espoleado una ola de movilizaciones sociales.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, y a las puertas de la campaña de las elecciones generales del 29N, el líder de los populares cargó con dureza contra la gestión del Gobierno. Pese a que evitó mencionar explícitamente el nombre de la octogenaria, el debate sobre el impacto de su muerte sobrevoló de forma indiscutible la cita en la sede nacional de Génova donde se dio a conoce al equipo de campaña. Feijoo fue tajante al denunciar la supuesta hipocresía gubernamental y recriminó a las filas socialistas que pretendan ahora reconducir y «hacer girar» toda su campaña electoral en torno a la vivienda para «manipularlo todo y a todos».

Leer más: Feijoo designa a Tellado como director de campaña para el 29N

Para contrarrestar el relato de la izquierda, el presidente del PP desveló una estadística demoledora sobre la gestión del Ejecutivo: «97 desahucios diarios, señor Sánchez». Feijoo repitió con insistencia esa cifra para denunciar que, bajo el mandato del líder del PSOE, las ejecuciones y los desalojos han sido una constante diaria. «Lo hemos visto durante sus años de gobierno», enfatizó ante los barones de su partido, argumentando que las políticas estatales solo han servido para agravar y cronificar una crisis habitacional sin precedentes en la historia reciente de España.

El político gallego advirtió solemnemente a los suyos de que los populares «no van a bajar la cabeza» ni a «caer en las trampas» ni en el juego del relato del miedo que, a su juicio, intenta sembrar Moncloa. En referencia explícita al viraje estratégico del PSOE tras la muerte de Maricarmen, Feijoo lanzó una advertencia rotunda: «Os digo que esta vez no va a colar». Según el dirigente gallego, la única forma de neutralizar y «desmontar cada engaño» de la propaganda oficialista consiste en «decir la verdad» de forma directa a los españoles.