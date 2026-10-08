David Sánchez pide su absolución y acusa a la Audiencia de prejuicio por ser el hermano del presidente

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante su declaración en la Audiencia de Badajoz EFE

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que le absuelva de su condena a nueve años de inhabilitación por su contrato en la Diputación de Badajoz por vulneración de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, intimidad, secreto de las comunicaciones y derecho de defensa o, alternativamente, porque no concurren los elementos de la prevaricación. Sánchez está condenado a nueve años de inhabilitación, un tiempo durante el cual no podrá trabajar para administraciones públicas en cargos de libre designación.

El recurso, firmado el 7 de octubre, carga contra la sentencia. La defensa, ejercida por el penalista Emilio Cortés Bechiarelli, sostiene que la investigación nació como una «causa general contra nuestro representado» y cuestiona desde el primer motivo que la misma Audiencia que resolvió varios recursos durante la instrucción haya acabado juzgándole.

En varios de esos recursos, tanto David Sánchez como otros acusados argumentaron que la jueza de instrucción Beatriz Biedma estaba realizando una «investigación prospectiva». Este es, precisamente, el primer motivo que alude Sánchez en su recurso ante la Audiencia, convencido de que la causa se inició mediante una «causa general» prospectiva fundamentada en informaciones periodísticas y un supuesto absentismo laboral infundado.

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La defensa sostiene que tras la condena subyace la condición familiar de David Sánchez y llega a preguntarse, con evidente sarcasmo: «¿Por qué no lo hicieron los Sánchez, tan poderosos ellos, y se acabó la controversia?». Acto seguido recuerda que la propia sentencia declaró que no quedó acreditado que David ejerciera prevalimiento por su relación fraterna con el presidente del Gobierno.

Por otro lado, el recurso afirma que de «auténticas mentiras periodísticas» y de un absentismo que considera inexistente surgió una «paradigmática causa general» contra él.

Emilio Cortés sostiene que fueron examinados 4.494 correos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y afirma que ninguno se refería a ocio o vida privada, sino a cuestiones laborales. Con ese material intenta desmontar el absentismo que la sentencia declaró probado y acusa a la Audiencia de haber desdeñado una documental de descargo enorme.

Prevaricación, sí; tráfico de influencias, no

Además, David Sánchez sostiene que su condena por prevaricación es incompatible con que fuera absuelto de tráfico de influencias. Su defensa razona que las acusaciones construyeron su intervención en la prevaricación sobre la influencia que habría ejercido sobre responsables de la Diputación. Como la propia sentencia descarta esa influencia y le absuelve de ese delito, afirma que se rompe el nexo que permitía atribuirle la prevaricación y que «solo cabe la absolución del Sr. Sánchez».

Sánchez está condenado por un delito de prevaricación administrativa, pero se consideró prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal, uno de los que se le imputaban. Hay once personas condenadas, entre las que se encuentran David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. Este último es el único condenado a 18 años.

La sentencia considera probadas las tres líneas de la instrucción desarrolladas por la jueza Beatriz Biedma. Estas son: la contratación de David Sánchez en el 2017 a través de un puesto preparado a medida para el hermano del líder socialista; el cambio de denominación del puesto desde coordinador de actividades musicales de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin mediar convocatoria pública en 2023, y, en tercer lugar, el contrato de Luis Carrero entre el 2023 y el 2024. Carrero es amigo personal de Sánchez, colaboraba con este antes de ser contratado por la Diputación -cuando aún trabajaba en Moncloa como asesor- y se enviaron correos electrónicos llamándose 'hermanito'.