Choque en la Asamblea de Madrid y en Cibeles por el minuto de silencio por Maricarmen Abascal

Diputados del PSOE y Más Madrid durante el minuto de silencio por Maricarmen Abascal en los exteriores de la Asamblea de Madrid Eduardo Parra | EUROPA PRESS

La trágica muerte de Maricarmen ha provocado otro cruce de reproches en la política. Esta vez en el ámbito autonómico y municipal. En cuanto se supo la triste noticia en la noche de este miércoles, los grupos de izquierda, PSOE y Más Madrid, trataron de registrar sendas propuestas en los órganos legislativos correspondientes para que se celebrará un minuto de silencio en homenaje a la mujer madrileña que falleció con 87 años. No obstante, al contar con el rechazo de los populares, las iniciativas no han prosperado y los partidos de izquierda han tenido que improvisar homenajes alternativos.

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El argumento del PP tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento ha sido el mismo: no contribuir a la instrumentalización política de la muerte de Maricarmen. «Son ustedes tan miserables, desprecian tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos. Hay que ser miserables para utilizarla de la manera sectaria que lo hacen», les reprochó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante su intervención en el Pleno, en la que también quiso dejar claro que «no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar profundamente su fallecimiento con decir que fue su normativa —la promovida por el PSOE desde el Gobierno— la que desahució a la pobre mujer».