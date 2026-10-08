Ayuso acusa al Gobierno de dar pisos «a amantes como Jéssica» y no «a mujeres como Maricarmen»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Gobierno que no pone «pisos a mujeres como Maricarmen», la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su vivienda, sino a «amantes como Jéssica», en alusión a la expareja del exministro José Luis Ábalos Jéssica Rodríguez.

En su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha señalado que, en una de las últimas declaraciones de Maricarmen cuando le preguntan por la responsabilidad de su desahucio, la dirige «con toda claridad a Pedro Sánchez». «Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el Gobierno que ejecuta el desahucio de Maricarmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial», ha ironizado.

Así, ha vuelto a criticar que el Gobierno no haya hecho «nada» en política de vivienda en los últimos años. «El 44 % de la vivienda en alquiler se ha hundido con Pedro Sánchez. El secretario general de vivienda se gastó 100.000 euros en viajes. ¿Pero qué cara dura tienen ustedes?», ha indicado.

Tenso enfrentamiento entre Ayuso y Más Madrid

Otro momento de tensión en el pleno de la Asamblea madrileña ocurrió cuando la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmó que «en las calles de Madrid no va a haber paz» tras la muerte de Maricarmen. Díaz Ayuso le ha preguntado entonces si les estaba «amenazando físicamente».

Bergerot ha asegurado que el día que desahuciaron a Maricarmen Abascal «algo empezó a romperse» y, tras su muerte este miércoles, «se ha roto del todo». «Para eso sirve la acampada en Sol que usted quiere desalojar y no puede. Para eso sirve la huelga general. El día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz», ha afirmado Bergerot.

En su contestación tras la intervención de la portavoz de Más Madrid, Ayuso ha preguntado si con la advertencia de que no va a haber paz «nos están amenazando físicamente».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Más Madrid advierte a Ayuso de que «no va a haber paz» en las calles Europa Press Tv

La portavoz de Mas Madrid también ha asegurado en su intervención que «hoy el decreto Maricarmen está vigente a pesar de ustedes y gracias a la valentía de ella, que nunca se rindió» y ha situado a la mujer fallecida el miércoles como «el ejemplo a seguir, ese es el camino». Bergerot ha reprochado al Partido Popular que los desahucios de Madrid «llevan su firma» porque «en todas y cada una de las ocasiones se han puesto del lado de los rentistas y de los fondos buitre en vez del lado de las familias trabajadoras».

Por su parte, Díaz Ayuso le ha dicho a Bergerot que Pedro Sánchez «les ha tomado el pelo» y que el espacio a la izquierda del PSOE «se va a quedar en las raspas» en las próximas elecciones generales «porque nadie quiere a los ultras». «Podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños», ha concluido la presidenta de la Comunidad.

Polémica por el minuto de silencio

En cuanto se supo la noticia del fallecimiento de Maricarmen, en la noche de este miércoles, los grupos de izquierda, PSOE y Más Madrid, trataron de registrar sendas propuestas en los órganos legislativos correspondientes para que se celebrará un minuto de silencio en homenaje. No obstante, al contar con el rechazo de los populares, las iniciativas no han prosperado y los partidos de izquierda han tenido que improvisar homenajes alternativos.

Diputados del PSOE y Más Madrid durante el minuto de silencio por Maricarmen Abascal en los exteriores de la Asamblea de Madrid Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El argumento del PP tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento ha sido el mismo: no contribuir a la instrumentalización política de la muerte de Maricarmen. «Son ustedes tan miserables, desprecian tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos. Hay que ser miserables para utilizarla de la manera sectaria que lo hacen», les reprochó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante su intervención en el Pleno, en la que también quiso dejar claro que «no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar profundamente su fallecimiento con decir que fue su normativa —la promovida por el PSOE desde el Gobierno— la que desahució a la pobre mujer».